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Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль заразился коронавирусом

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 15:14
Спорт
Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль заразился коронавирусом
wikipedia.org  /  2007. urtea

Мадрид, 20 декабря. Бывший лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рафаэль Надаль получил положительный результат теста на COVID-19.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что сделал тест на COVID-19 после возвращения с выставочного турнира в Абу-Даби.

«Это неприятный момент, но надеюсь, что постепенно поправлюсь. Я сейчас нахожусь дома и сообщил о результате тем, кто был со мной в контакте. Мне нужно гибко подойти к моему календарю. Я буду держать вас в курсе любых решений относительно моих будущих турниров! Заранее благодарю за поддержку и понимание», — подчеркнул 35-летний теннисист.

Победителем выставочного турнира в Абу-Даби, который завершился 18 декабря, стал россиянин Андрей Рублев. В финале пятая ракетка мира в двух сетах обыграл шотландца Энди Маррея.

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спорт теннис надаль коронавирус
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