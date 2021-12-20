Кировский театр получил премию Правительства России

Киров, 20 декабря. Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» удостоился премии Правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.

Как говорится в распоряжении правительства, премия присуждается государственному областному автономному учреждению культуры «Театр на Спасской» за спектакль «Мальчики», поставленному по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», передает «Кировская правда». Режиссер Егор Чернышов взял за основу одну из сюжетных линий произведения. По словам постановщика, при создании спектакля ставилась задача вместе со зрителем понять, почему проблемы и вопросы, поднятые в романе Достоевского, до сих пор не потеряли актуальности.

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