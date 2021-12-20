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Актриса Боярская станцевала в честь своего дня рождения на улице
Шоу-бизнес
Актриса Боярская станцевала в честь своего дня рождения на улице
Невские Новости  /  Карина Зварич

Москва, 20 декабря. Актрисе Елизавете Боярской 20 декабря исполнилось 36 лет. Дочь главного Д'Артаньяна страны в ночь перед своим днем рождения решила потанцевать прямо на улице, пишет Teleprogramma.pro.

Именинница сорвала с волос резинку, взмахнула своими роскошными волосами и стала кружиться, напевая самой себе.

Боярская станцевала в честь своего дня рождения на улице
Prt Scr instagram.com / @perovaa1

Видео с головокружительным танцем артистки выложила в сеть ее близкая подруга — продюсер Анастасия Перова.

«Так Лиза встречала свой новый год в полночь — на пустой Мойке, под совершенно завораживающим, только выпавшим снегом. Обожаю, когда ты дурачишься! Полнолуние тебе к лицу!» — подписала публикацию Анастасия.

Во время отплясывания в родном для актрисы Петербурге на ней был надет трендовый объемный пуховик серого цвета. На данный момент этот цвет самый модный, и институт Pantone назвал его цветом года вместе с желтым.

Боярская вот уже 11 лет счастлива в браке с актером Максимом Матвеевым. Супруги не любят рассказывать о своей семейной жизни, пытаясь сохранить приватность, но иногда все же в Instagram выкладывают совместные фотографии.

Чаще всего совместные снимки появляются по важному поводу. Так, накануне в честь дня рождения супруги Матвеев выложил целую серию совместных фото с женой.

Звезда сериала «Триггер» одарил благоверную теплыми поздравлениями и поблагодарил ее за то, что она всегда рядом с ним.

«С днем рождения, девчонка! Спасибо, что ты у меня есть, что ты есть у нас! Обожаю!» — подписал фотографию актер.

У пары так же есть сын — Андрей Матвеев, он появился на свет в 2012 году, через два года после свадьбы.

Ранее актриса показала свою 16-летнюю крестную дочь.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Боярская станцевала в честь своего дня рождения на улице
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