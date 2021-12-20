Банк России планирует ввести лимит на сумму вкладов для малоимущих россиян

Москва, 20 декабря. Российский финансовый регулятор предлагает ввести ограничение на сумму инвестиций для льготных вкладов. Об этом пишет URA.RU.

Центральный банк Российской Федерации рассматривает возможности для регулирования специальных вкладов. Эти банковские продукты с повышенной ставкой предназначаются для граждан с низким уровнем доходов.

ЦБ планирует ограничить размер депозита для спецвкладов в 100 тысяч рублей. Такая мера позволит избежать риска мошенничества и занижения дохода для получения доступа к этой программе.