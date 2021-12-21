Аналитик Черниговский пояснил, можно ли доверять новому рейтингу российских вин

Журнал Forbes представил первый ежегодный рейтинг российских вин. В него вошли 55 красных, 31 белое и 14 игристых напитков. Лидером списка стало «Sikory. Пино нуар. «Семейный резерв». Семигорье», производимое в Краснодарском крае. Следом за ним — еще два красных вина родом из Крыма.

Торговые марки, занявшие свое место в рейтинге, — производители с хорошей профессиональной историей, говорит аналитик, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. Довериться выбору Forbes можно и даже нужно: качество продукции высокое, к тому же представлены как небольшие винодельни, так и крупные производители.

«Здорово, что учли не только потребительские свойства, но и другие показатели. В первую очередь речь идет о производственной составляющей, потому что понятно: произвести 10 000 бутылок гораздо проще, чем миллион. Еще учитывают ценообразование, потому что вопрос доступности — это очень важный момент, — говорит аналитик. — То, что первые три места заняли наши крымские производители, меня не удивляет, потому что Крым — это, конечно, во всех отношениях винодельческий регион со всеми соответствующими и глубочайшими традициями. Здорово, что четвертое место — а как игристые вообще первое — заняла «Абрау-Дюрсо», потому что это один из самых крупных заводов по производству винодельческой продукции. Одно дело — выпустить ограниченную партию продукции, а другое — производить миллионные объемы и поддерживать соответствующее качество».

Федеральное агентство новостей /

Говоря о доступности, стоит отметить ценовой диапазон напитков, попавших в список. И если нижняя граница варьируется в районе 500–600 рублей, что бьет по кошельку потребителя не так больно, то верхняя пересекает отметку в 4000 рублей, а это может позволить себе далеко не каждый. Однако у такой стоимости есть обоснование: первичное производство вина в нашей стране дешевым удовольствием не назовешь. Поэтому и производителям сейчас непросто, отмечает Черниговский.

«Один гектар на сегодняшний день стоит от 300 тысяч рублей до миллиона. Плюс все, что связано с организацией винодельческого хозяйства: покупка саженцев, необходимого оборудования, найм определенного количества специалистов. И не на каждой земле можно посадить тот или иной сорт винограда, а лоза раньше чем через три года, в лучшем случае, винограда-то не даст. В среднем, надо вложить 2,5 млн, так что первоначальные затраты огромные, — уверяет собеседник издания. — Государственная помощь сегодня должна покрывать до 80% всех этих первичных затрат, связанных с организацией винодельческого хозяйства. Но учитывая рост цен, если субсидий хватает на погашение 50%, то это уже хорошо. Все это очень дорого. Виноделам в непростых условиях приходится создавать высококачественную продукцию, что рейтинг Forbes и доказывает».

Ранее аналитик Максим Черниговский предрек рост цен на вино российского производителя. По его оценкам, с начала следующего года стоимость отечественной продукции может подняться на 12–15%. Дальнейшая ее динамика будет зависеть от уровня девальвации рубля.