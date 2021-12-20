В Челябинске провели уникальную операцию женщине с внематочной беременностью

Ребенок Олеси Воротововой развивался не в матке, а в брюшной полости. Женщина до последнего не подозревала, что беременна. Лишь на 30-й неделе она сделала скрининг, показавший наличие плода.

Такая патология нередко приводит к смерти ребенка и даже матери. Но в этот раз врачам и женщине повезло. Олеся Воротовова не могла забеременеть восемь лет. А когда это, наконец, случилось, о своем положении будущая мама не подозревала на протяжении целых восьми месяцев. Гормональных изменений в организме не было, и живот не увеличивался. Когда правда раскрылась, шокирована была не только Олеся, но и врачи.

«Шок, шок был. У врача был шок: «Такого вообще не может быть, как это так!» — говорил он, — «Такого вообще не может быть». Сразу мне вызвали вертолет, и вот я здесь. Это было ровно девять месяцев назад, 16 марта, и 18 марта меня прооперировали и родился ребенок уже», — вспоминает Олеся.

После скрининга девушку срочно отправили вертолетом в челябинскую больницу. Павел Ефремов, доктор, проводивший операцию, признался, что подобный опыт был первым в его жизни.

«Видимо, звезды так хорошо сошлись, что, когда, проведя лапаротомию, мы открыли брюшную полость и увидели не матку, а плодный пузырь. Такую операцию за 46 лет работы я делал впервые. И дальше все было легко и просто, потому что просто пузырь вскрыли, воды отошли, ребенка достали, отдали и больше мы ничего не делали», — раскрывает детали операции заведующий отделением гинекологии Челябинской городской клинической больницы Павел Ефремов.

На операции присутствовало три бригады медиков: акушеры-гинекологи, хирурги и сосудистая бригада. Девушке сделали кесарево сечение и успешно извлекли плод. Родившаяся девочка была недоношенной, срок составлял 35 недель. Рост малышки был 47 сантиметров, вес — 2,4 килограмма. Сейчас она чувствует себя хорошо, играет, балуется и радует своих родителей.

«Жизнь повернулась на 180 градусов. Раньше у нас все было тихо-спокойно, а сейчас у нас везде шум-гам, уже везде игрушки. Она уже как хозяйка себя чувствует. Муж, конечно, обрадовался: ребенок, девочка, он хотел девочку», — рассказывает мама.

Олеся Воротовова безумно признательная врачам больницы и благодарит их за подаренную новую жизнь. Дочку назвали Екатериной. Мама призналась, что отец ребенка всегда хотел дочь и его мечта, наконец, осуществилась.