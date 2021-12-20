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Сенатор Цеков заявил, что Байден не настроен на диалог с Россией

Политика
Сенатор Цеков заявил, что Байден не настроен на диалог с Россией
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 20 декабря. Шаги президента США Джо Байдена показывают, что он не намерен договариваться с российской стороной, заявил член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков.

Соответствующую оценку он высказал, анализируя недавнее заявление Байдена о том, что в ближайшие четыре недели Вашингтон должен помешать России осуществить «вторжение» на территорию Украины. Цеков напомнил, что российские спикеры неоднократно исключали возможность подобного развития событий.

«Об этом говорят высшие должностные лица РФ, начиная от президента и всех остальных, кто отвечает за иностранные дела и военную сферу. Мне остается только это повторить», — сказал он.

Ранее стало известно, Москва вынесла Вашингтону предложения по гарантиям безопасности. По данным ряда СМИ, некоторые пункты в Белом доме посчитали неприемлемыми, сообщила Национальная служба новостей.

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Все новости / Политика / Сенатор Цеков заявил, что Байден не настроен на диалог с Россией
россия байден цеков
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