Военнослужащие ВС Франции публично опозорились, застряв на внедорожнике в грязной луже

Москва, 20 декабря. Французские военные публично опозорились во время гонок на внедорожнике в Кале. Машина застряла в грязной луже, но военнослужащим не хватило сил достать ее.

По имеющейся информации, на глаза у изумленных иммигрантов французские военные на автомобиле колесили по грязи. При очередном повороте водитель не справился с управлением, поэтому машина забуксовала, застряв намертво в луже. Мужчины бросились доставать транспорт, но все попытки оказались тщетными. В Сети было опубликовано видео инцидента. Безуспешные попытки солдат ВС Франции достать внедорожник из грязной лужи насмешили россиян.

«Наши бы подняли, а эти лопаткой ковыряют. Толпа беспомощных мужиков», — написала россиянка.

Ситуацию уже прокомментировали во французском оборонном ведомстве. Там назвали недопустимым поведение солдат, а также пообещали разобраться в случившемся.

«Недопустимая сцена. Служебное расследование будет запущено немедленно», — говорится в сообщении минобороны Франции.

Ранее читателей британского издания Daily Express насмешили попытки французских ВМС угрожать России. Пользователи предупредили Париж, что агрессивные антироссийские выпады могут обернуться печальными последствиями.