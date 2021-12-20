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Вандалы оставили более трех тысяч жителей Приморья без света
Происшествия
Вандалы оставили более трех тысяч жителей Приморья без света
пресс-служба администрации Краснодара  / 

Владивосток, 20 декабря. Главный инженер структурного подразделения «Западные электрические сети» филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») Алексей Обухов прокомментировал выходку вандалов.

По словам Обухова, в Пожарском районе Приморья 19 декабря неизвестные хулиганы расстреляли изоляторы на опорах линии электропередачи 20 кВ. В результате без электроснабжения остались жители четырех населенных пунктов, в которых проживают более 3000 человек, сообщает ИА PrimaMedia. Оперативная бригада обнаружила следы применения огнестрельного оружия, всего было повреждено девять изоляторов на трех опорах ЛЭП. Энергетикам потребовалось более десяти часов для проведения ремонтно-восстановительных работ по замене изоляторов. Сейчас электроснабжение всех потребителей восстановлено.

Как отметил Обухов, действия вандалов подпадают под статью 215.2 УК России «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» и караются штрафом в размере до полумиллиона рублей или лишением свободы на срок до трех лет. Обухов считает, что в условиях низких температур данная выходка может рассматриваться как умышленный срыв прохождения отопительного сезона на севере региона. Риску подвергается не только стабильное электроснабжение потребителей, но и жизнь людей.

Ранее ФАН сообщал о том, что мэр Белгорода Юрий Галдун обвинил неизвестных вандалов в нанесении ущерба центральному парку города. По словам Галдуна, хулиганы изрисовали сиденья на колесе обозрения и разбили домик бывшей администрации аттракционов.

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Все новости / Происшествия / Вандалы оставили более трех тысяч жителей Приморья без света
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