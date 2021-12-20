Глава ФЗНЦ Шугалей назвал хамским поведение французов в Мали

Бамако, 20 декабря. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей рассказал о поездке в Мали. Социолог планирует посетить несколько городов, чтобы лично выяснить ситуацию в африканской республике.

«Я вынужден был срочно прервать поездку в Ливию и вылететь в Республику Мали. Добраться было нелегко: борту, имеющему все разрешения и согласования, прямо в воздухе неоднократно отказали в пролете. В Сахеле перестали действовать международные договоры и правила, творится полный правовой беспредел. Очевидно, НАТО чувствует себя хозяевами на этой территории. Я уже не раз говорил, что европейские силы ведут скрытую подготовку террористических групп, деятельность которых сейчас не так заметна, но через несколько лет от их действий, я уверен, содрогнется мир. Малийская армия изо всех сил противостоит им», — сообщил Шугалей.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Социолог акцентировал внимание на подрывную деятельность коллективного Запада, желающего вернуть контроль над Мали. Иностранные акторы не желают признавать независимость суверенного государства и вмешиваются в его внутренние дела:

«Международный военный контингент явно не заинтересован в полном искоренении террористических группировок и ликвидации «серых» зон. На новом витке колонизации международные силы, включая страны НАТО, по факту не только не защищают мирных жителей, но и содействуют геноциду целых народов, поддерживая внутренние конфликты. Надеюсь, в ближайшие несколько дней я получу много информации о реальном положении дел в Мали. После Бамако я планирую объехать регионы страны, чтобы собрать больше фактов, которыми поделюсь с вами».

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Также глава ФЗНЦ рассказал о неудачном турне французского президента по Африке. Правительство Мали отказало политику в посещении, так как он не согласился выполнить ряд поставленных условий.

«Что касается ситуации с французами, они, как и во многих странах франкофонии, ведут себя абсолютно по-хамски. Они еще не понимают, что уже начался этап серьезнейшего противодействия их колониальным привычкам. Показательно, что власти Мали сегодня не пустили президента Макрона в страну. Визит был отменен. Как я слышал, и в ЦАР этому политику оказались не рады», — заключил Шугалей.

Ранее ФАН сообщал, что лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера отказал французскому коллеге во встрече. Макрон нарушил дипломатические нормы и не уведомил принимающую сторону о готовящейся поездке.