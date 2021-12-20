Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 15:46
15:45
Экономика
Путин на встрече с главой ПСБ призвал «подставить плечо» оборонной промышленности
15:45
Происшествия
Бывшего и.о. мэра Рязани Карабасова приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о растрате
15:42
Армия
Двое украинских военных подорвались на мине у линии фронта в Донбассе
15:41
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после падения студента с высотки в Калининграде
15:41
Общество
Кардиолог Чернушенко рекомендовала больше двигаться для профилактики тромбоза легких
15:40
Происшествия
Грузовик протаранил военный конвой с американскими солдатами в Баварии
15:40
Общество
Квиддич переименуют из-за «трансфобии» Джоан Роулинг
15:39
Общество
В Татарстане спасатели вытащили провалившихся на снегоходе под лед рыбаков
15:33
Экономика
Владимир Путин поручил кабмину утвердить программу развития виноделия в России
15:32
Общество
В Тамбове медики спасли жизнь проглотившей магнитные шарики девочке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава ФЗНЦ Шугалей назвал хамским поведение французов в Мали

Весь мир
Глава ФЗНЦ Шугалей назвал хамским поведение французов в Мали
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Бамако, 20 декабря. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей рассказал о поездке в Мали. Социолог планирует посетить несколько городов, чтобы лично выяснить ситуацию в африканской республике.

«Я вынужден был срочно прервать поездку в Ливию и вылететь в Республику Мали. Добраться было нелегко: борту, имеющему все разрешения и согласования, прямо в воздухе неоднократно отказали в пролете. В Сахеле перестали действовать международные договоры и правила, творится полный правовой беспредел.

Очевидно, НАТО чувствует себя хозяевами на этой территории. Я уже не раз говорил, что европейские силы ведут скрытую подготовку террористических групп, деятельность которых сейчас не так заметна, но через несколько лет от их действий, я уверен, содрогнется мир. Малийская армия изо всех сил противостоит им», — сообщил Шугалей.

Глава ФЗНЦ Шугалей назвал хамским поведение французов в Мали
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Социолог акцентировал внимание на подрывную деятельность коллективного Запада, желающего вернуть контроль над Мали. Иностранные акторы не желают признавать независимость суверенного государства и вмешиваются в его внутренние дела:

«Международный военный контингент явно не заинтересован в полном искоренении террористических группировок и ликвидации «серых» зон. На новом витке колонизации международные силы, включая страны НАТО, по факту не только не защищают мирных жителей, но и содействуют геноциду целых народов, поддерживая внутренние конфликты.

Надеюсь, в ближайшие несколько дней я получу много информации о реальном положении дел в Мали. После Бамако я планирую объехать регионы страны, чтобы собрать больше фактов, которыми поделюсь с вами».

Глава ФЗНЦ Шугалей назвал хамским поведение французов в Мали
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Также глава ФЗНЦ рассказал о неудачном турне французского президента по Африке. Правительство Мали отказало политику в посещении, так как он не согласился выполнить ряд поставленных условий.

«Что касается ситуации с французами, они, как и во многих странах франкофонии, ведут себя абсолютно по-хамски. Они еще не понимают, что уже начался этап серьезнейшего противодействия их колониальным привычкам.

Показательно, что власти Мали сегодня не пустили президента Макрона в страну. Визит был отменен. Как я слышал, и в ЦАР этому политику оказались не рады», — заключил Шугалей.

Ранее ФАН сообщал, что лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера отказал французскому коллеге во встрече. Макрон нарушил дипломатические нормы и не уведомил принимающую сторону о готовящейся поездке.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава ФЗНЦ Шугалей назвал хамским поведение французов в Мали
африка мали
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать