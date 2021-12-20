СМИ: Сенатор Джо Манчин поставил крест на инфраструктурном плане Байдена

Вашингтон, 20 декабря. Сенатор Джо Манчин отказался поддержать масштабный инфраструктурный план команды президента Байдена. Об этом он заявил в эфире телеканала FoxNews.

«Я не могу голосовать за продвижение этого законодательного акта. Я просто не могу. Я испробовал все, что в человеческих силах», — заявил сенатор.

По его словам, принятие законопроекта стоимостью 1,75 триллиона долларов приведет к дальнейшему росту инфляции, которая, по мнению многих экспертов, на сегодняшний день является основной проблемой американской экономики.

U.S. growth in jeopardy after Manchin says he won't vote for Build Back Better | Fortune https://t.co/kc5S8V6kqt — QuorumCall (@QuorumCall) December 20, 2021

Позже Манчин опубликовал заявление, в котором обвинил свою партию в том, что она настаивает на увеличении долговой нагрузки, которая «резко снизит» способность Соединенных Штатов реагировать на пандемию коронавируса и геополитические угрозы.

«Мои коллеги-демократы в Вашингтоне полны решимости кардинально изменить наше общество таким образом, чтобы сделать нашу страну еще более уязвимой перед угрозами, с которыми мы сталкиваемся», — сказал сенатор.

Заявление Манчина вызвало бурную реакцию со стороны Белого дома. Администрация обвинила его в срыве достигнутых договоренностей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что комментарии Манчина «представляют собой внезапное и необъяснимое изменение его позиции». Администрация Байдена найдет способ продвинуться вперед с законодательством в 2022 году, сказала она.

Крест на планах

Отказ Манчина поддержать инфраструктурный билль, который является одним из ключевых законопроектов администрации Байдена, стал итогом многомесячных напряженных переговоров между различными группами внутри Демократической партии, которые усилили внутреннее напряжения и противоречия среди Демократов. Более того, решение сенатора окончательно отказаться от поддержки билля угрожает поставить крест на амбициозном проекте, с которым команда Байдена шла на выборы 2020 года.

Федеральное агентство новостей /

Многие высокопоставленные союзники Байдена считают, что Манчин наносит ущерб политическому будущему президента-демократа, а публичный упрек Псаки сенатору предполагает новый этап в стремлении Байдена к принятию законодательства, которое он считает необходимым для формирования своего наследия.

Комментарии Манчина также вызвали возмущение в среде либеральных демократов.

«Давайте внесем ясность: оправдание Манчина — чушь собачья», — написала в Twitter член Палаты представителей Ильхан Омар.

Let’s be clear: Manchin’s excuse is bullshit. The people of West Virginia would directly benefit from childcare, pre-Medicare expansion, and long term care, just like Minnesotans.



This is exactly what we warned would happen if we separated Build Back Better from infrastructure. https://t.co/dhzcSk0qUV — Ilhan Omar (@IlhanMN) December 19, 2021

Сенатор Берни Сандерс, который является одним из авторов законопроекта и активно выступал за его принятие в изначальном виде — без предложенных Манчином правок, направленных на снижение его стоимости — призвал в любом случае провести голосование по биллю.

«Если у него не хватит смелости поступить правильно для рабочих семей Западной Вирджинии и Америки, пусть он проголосует «против» перед всем миром», — заявил Сандерс в эфире CNN.

Bernie Sanders blasts Joe Manchin over Build Back Better opposition: 'He's going to have a lot of explaining to do to the people of West Virginia' #SmartNews https://t.co/Jcdax2yVgv — Tom Macaluso (@TJMacoWV) December 20, 2021

Бурная реакция со стороны однопартийцев на заявление Манчина во многом обусловлена тем, что помощники Байдена в последние дни выражали уверенность в том, что в конечном итоге они смогут убедить сенатора поддержать инфраструктурный план. Кроме того, именно позиция Манчина повлияла на сокращение многих пунктов законопроекта, стоимость которого изначально оценивалась в 3,5 триллиона долларов.

Проигравшей стороной здесь оказалась лево-либеральная часть партии во главе с Берни Сандерсом, которая была вынуждена пойти на уступки в надежде заключить соглашение. Левакам также пришлось отозвать требование по увязке принятия плана Байдена с голосованием по двухпартийному инфраструктурному плану, который был принят в начале ноября.

«Произошло именно то, о чем мы предупреждали, в случае разделения законопроектов», — говорит Ильхан Омар.

Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Поддержка Манчина имеет решающее значение при голосовании за законопроект в Конгрессе, где демократы имеют минимальный перевес в голосах, в то время, как республиканцы едины в своем несогласии поддержать законопроект.

Впрочем, даже если бы команда Байдена смогла убедить Манчина поддержать законопроект, Белому дому все равно пришлось бы искать поддержки у сенатора Кирстен Синема, которая также не поддерживает билль.

Провал инфраструктурного плана Байдена негативно скажется не только на рейтинге президента, который и без того переживает не самые лучшие времена, но и заметно снизит шансы Демократической партии на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в Конгресс.