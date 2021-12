СМИ: Сенатор Джо Манчин поставил крест на инфраструктурном плане Байдена

Вашингтон, 20 декабря. Сенатор Джо Манчин отказался поддержать масштабный инфраструктурный план команды президента Байдена. Об этом он заявил в эфире телеканала FoxNews.

По его словам, принятие законопроекта стоимостью 1,75 триллиона долларов приведет к дальнейшему росту инфляции, которая, по мнению многих экспертов, на сегодняшний день является основной проблемой американской экономики.

Позже Манчин опубликовал заявление, в котором обвинил свою партию в том, что она настаивает на увеличении долговой нагрузки, которая «резко снизит» способность Соединенных Штатов реагировать на пандемию коронавируса и геополитические угрозы.

Заявление Манчина вызвало бурную реакцию со стороны Белого дома. Администрация обвинила его в срыве достигнутых договоренностей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что комментарии Манчина «представляют собой внезапное и необъяснимое изменение его позиции». Администрация Байдена найдет способ продвинуться вперед с законодательством в 2022 году, сказала она.

Отказ Манчина поддержать инфраструктурный билль, который является одним из ключевых законопроектов администрации Байдена, стал итогом многомесячных напряженных переговоров между различными группами внутри Демократической партии, которые усилили внутреннее напряжения и противоречия среди Демократов. Более того, решение сенатора окончательно отказаться от поддержки билля угрожает поставить крест на амбициозном проекте, с которым команда Байдена шла на выборы 2020 года.

Многие высокопоставленные союзники Байдена считают, что Манчин наносит ущерб политическому будущему президента-демократа, а публичный упрек Псаки сенатору предполагает новый этап в стремлении Байдена к принятию законодательства, которое он считает необходимым для формирования своего наследия.

Комментарии Манчина также вызвали возмущение в среде либеральных демократов.

