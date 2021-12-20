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Прокурор Бергер сообщил о сбалансированности досье по MH17 из-за российских показаний

Политика
Прокурор Бергер сообщил о сбалансированности досье по MH17 из-за российских показаний
Prt Scr courtmh17.com

Гаага, 20 декабря. Российские показания добавлены в дело о крушении малайзийского лайнера MH17 над Украиной в 2014 году, заявил голландский прокурор Тейс Бергер.

По его словам, теперь досье выглядит вполне сбалансировано. Это позволит суду взвесить аргументы сторон.

«Российские показания были добавлены в дело MH17, чтобы суд и защита видели разные точки зрения. Таким образом мы хотели создать сбалансированное досье», — сказал он.

Стоит отметить, что в конце ноября Нидерланды инициировали новое разбирательство в отношении России по делу о катастрофе малайзийского лайнера на Украине. На этот раз дело проведут по линии Международной организации гражданской авиации ICAO, сообщила Национальная служба новостей.

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суд mh17 гаага
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