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Global Times: Россия заставит НАТО пожалеть о развертывании боевых систем на Украине

Армия
Global Times: Россия заставит НАТО пожалеть о развертывании боевых систем на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 20 декабря. Россия заставит Североатлантический альянс пожалеть о размещении ракет на территории Украины, если военно-политический блок решится на этот шаг.

В публикации китайского издания Global Times говорится, что российская сторона устала терпеть безрассудные выходки НАТО и мириться с экспансией Альянса на восток. Если западные страны продолжат устраивать антироссийские провокации, то Москва одним точным ударом ответит на попытки военно-политического блока пересечь красные линии, передает «ПолитРоссия».

«Россия хочет получить юридически подтвержденную гарантию того, что НАТО откажется от любой военной деятельности в Восточной Европе и на Украине», — говорится в статье.

Global Times: Россия заставит НАТО пожалеть о развертывании боевых систем на Украине
ФБА «Экономика сегодня» /

По словам экспертов, США и другие страны НАТО не волнуют вопросы безопасности Украины, которую они используют в качестве плацдарма для противостояния с Россией. Отмечается, что создание напряженности на российских границах может обернуться для Запада неожиданными последствиями. Россия не позволит развернуть на украинской территории стратегические боевые системы.

«Если НАТО осмелится развернуть противоракетные или другие системы стратегического оружия на Украине, Москва нанесет хирургический удар, чтобы уничтожить их», — подытожили аналитики.

Ранее в Кремле заявили, что Россия рассматривает самые разные варианты ответа на размещение вооружений НАТО у ее границ. Власти РФ заявили, что Москва будет вынуждена жестко реагировать на подобные действия, передает RT.

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украина россия нато вооружения провокации
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