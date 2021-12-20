Госиспытания малого ракетного корабля «Циклон» прошли в акватории Черного моря

Севастополь, 20 декабря. Малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон» успешно прошел этап государственных испытаний с артиллерийскими стрельбами, сообщает пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ.

Тестирование вооружения проводилось военными совместно со сдаточной командой завода-изготовителя. Они выполнили стрельбы в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъема по морской, береговой и воздушной мишеням.

«Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Циклон" в морском полигоне Черноморского флота успешно провел испытания артиллерийских комплексов с выполнением артиллерийских стрельб. Артиллерийские стрельбы проведены в рамках государственных испытаний корабля перед его включением в боевой состав Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Ранее корабль спустили на воду в Керчи на заводе «Залив». Кроме того, как сообщает RT, в России протестировали противолодочный комплекс «Ответ». Испытания проводились в акватории Японского моря.