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Госиспытания малого ракетного корабля «Циклон» прошли в акватории Черного моря

Армия
Госиспытания малого ракетного корабля «Циклон» прошли в акватории Черного моря
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Севастополь, 20 декабря. Малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон» успешно прошел этап государственных испытаний с артиллерийскими стрельбами, сообщает пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ.

Тестирование вооружения проводилось военными совместно со сдаточной командой завода-изготовителя. Они выполнили стрельбы в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъема по морской, береговой и воздушной мишеням.

«Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Циклон" в морском полигоне Черноморского флота успешно провел испытания артиллерийских комплексов с выполнением артиллерийских стрельб. Артиллерийские стрельбы проведены в рамках государственных испытаний корабля перед его включением в боевой состав Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Ранее корабль спустили на воду в Керчи на заводе «Залив». Кроме того, как сообщает RT, в России протестировали противолодочный комплекс «Ответ». Испытания проводились в акватории Японского моря.

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