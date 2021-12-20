Большая пресс-конференция Владимира Путина: когда состоится, кто сможет задать вопрос, где смотреть

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина по традиции завершает в России политический год. В 2021 году в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдет в очном формате, но с некоторыми ограничениями. Подробности — в обзоре ФАН.

Что за мероприятие — большая пресс-конференция Владимира Путина

Большая пресс-конференция президента — это ежегодное мероприятие, которое в последние годы проходит в декабре. Ежегодной декабрьской пресс-конференции российского лидера с нетерпением ждут не только журналисты и граждане России. На заявления Владимира Путина ориентируются политики разных стран, в том числе геополитические «оппоненты» нашей страны. В ходе большой пресс-конференции президент России, как правило, затрагивает острые международные проблемы, предлагая конкретные пути их решения. По мнению политологов, вероятно, в этом году глава российского государства уделит особое внимание предложениям Москвы странам НАТО по гарантиям безопасности.

Также обязательной частью пресс-конференции президента являются вопросы, касающиеся внутрироссийской повестки. Некоторые эксперты полагают, что, возможно, в ходе мероприятия или по его окончании Владимир Путин объявит о новых мерах поддержки россиян на фоне последствий пандемии COVID-19. В частности, некоторые эксперты ожидают, что под Новый год президент, возможно, объявит о дополнительной выплате пенсионерам, чтобы компенсировать этой группе населения более высокую, чем прогнозировалось, инфляцию.

Кроме того, журналисты и все россияне очень любят неожиданные высказывания президента, который известен своим чувством юмора. Как правило, в конце большой пресс-конференции Путин отвечает в режиме блиц на некоторые вопросы, в том числе не совсем журналистские.

Nation News / Наталья Агеенко

Когда и где состоится пресс-конференция Владимира Путина в 2021 году

Мероприятие пройдет в четверг, 23 декабря, в московском Манеже. Начало в 12:00 по московскому времени.

Кто сможет задать вопрос на пресс-конференции

В этом году, в отличие от 2020-го, мероприятие пройдет в очном формате. Однако в связи с требованиями Роспотребнадзора по ограничению количества участников, свободной аккредитации для прессы не было предусмотрено. Пул журналистов, которые примут участие в пресс-конференции (около 500 человек, что примерно вдвое меньше, чем в прошлом году, и около трети числа участников «доковидных» времен), сформировали организаторы.

Таким образом, задать вопрос Владимиру Путину получат возможность примерно 500 журналистов, как российских, так и зарубежных. Кто именно будет среди участников пресс-конференции, станет известно в четверг.

instagram.com / @russian_kremlin

Где смотреть и слушать пресс-конференцию Путина

Мероприятие по традиции транслируют в прямом эфире главные федеральные телеканалы: Первый канал, «Россия-1» и «Россия-24», «МИР 24», НТВ, ОТР (с сурдопереводом), а также радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Прямая трансляция также будет доступна в интернете, в том числе на YouTube-каналах, а также на медиаплатформе «Смотрим».

Вся самая важная информация о большой пресс-конференции президента России будет опубликована на сайте ФАН.

Интересные факты о пресс-конференции Владимира Путина

Нынешняя большая пресс-конференция Владимира Путина — 17-я по счету. В последние годы пресс-конференции президента, как правило, длились более четырех часов, до начала пандемии в них участвовало около 1200 журналистов. В прошлом году из-за противоэпидемических ограничений президент отвечал на вопросы журналистов удаленно из своей резиденции в Ново-Огарево.

Первая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в 2001 году и с тех про стала ежегодной. Мероприятие в таком формате не проводилось всего несколько раз: в 2005 году, а также с 2009 по 2011 год, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра РФ.