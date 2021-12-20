Марокко открыло первую базу противовоздушной обороны

Рабат, 20 декабря. Вооруженные силы Марокко открыли первую военную базу, предназначенную для систем противовоздушной обороны. На ее территории разместили зенитно-ракетный комплекс HQ-9 — FD-2000В китайского производства, пишет издание Defensa.

Объект находится в районе Сиди Яхья аль-Гарб, в 60 км к северу от столицы, и занимает площадь в 420 тысяч квадратных метров. Согласно источникам, экспортный вариант ЗРК доставили в североафриканскую страну в середине 2021 года. ВС смогли установить оборудование недавно.

FD-2000В стал первой системой в Марокко, предназначенной для противодействия угрозам с воздуха на больших расстояниях. Комплекс имеет дальность действия 250 км.

По данным Defensa, Рабат намерен приобрести другие средства ПВО для усиления военного потенциала. Руководство ведет переговоры по поставкам американского Patriot и израильского «Барак-8».

Марокко продолжает реализацию плана модернизации ВС, начатого в последние годы. Согласно проекту бюджета страны на 2022 год, на оборонные нужды выделено порядка 12,8 млрд долларов. Сумму потратят на закупку и ремонт оборудования для войск.

Между тем усиление Рабата вызывает обеспокоенность Испании. В Мадриде считают, что соседнее королевство на протяжении многих лет укрепляет военную мощь, чтобы утвердиться в качестве доминирующей державы в регионе.

Ранее Марокко и Израиль договорились построить два завода по производству беспилотных летательных аппаратов. Объекты возведут в северо-восточном и южном районах североафриканской страны.