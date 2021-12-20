«Кино» отправится в турне в год 60-летия со дня рождения Виктора Цоя

Москва, 20 декабря. Группа «Кино» отправится в тур, приуроченный к 60-летию со дня рождения лидера коллектива Виктора Цоя. Первый концерт пройдет в Петербурге в 2022 году.

После петербургского выступления артисты отправятся в Москву. Также концерты запланированы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Барнауле, Новосибирске, Перми, Челябинске. Эти концерты состоятся в 2022 году, а в 2023 году пройдут выступления в Саратове, Тольятти, Казани и Нижнем Новгороде.

«Тур будет еще более великолепным. Мы возьмем и без того потрясающую программу, которая у нас есть, и сделаем ее еще лучше», — пообещал продюсер шоу Александр Цой, сын Виктора Цоя.

Выставка, посвященная Виктору Цою, откроется в Москве 15 января. На ней будут представлены черновики, письма, фотографии и сценические костюмы музыканта.