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«Кино» отправится в турне в год 60-летия со дня рождения Виктора Цоя

Общество
«Кино» отправится в турне в год 60-летия со дня рождения Виктора Цоя
wikipedia.org  /  Лаврешкин Виктор / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 декабря. Группа «Кино» отправится в тур, приуроченный к 60-летию со дня рождения лидера коллектива Виктора Цоя. Первый концерт пройдет в Петербурге в 2022 году.

После петербургского выступления артисты отправятся в Москву. Также концерты запланированы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Барнауле, Новосибирске, Перми, Челябинске. Эти концерты состоятся в 2022 году, а в 2023 году пройдут выступления в Саратове, Тольятти, Казани и Нижнем Новгороде.

«Тур будет еще более великолепным. Мы возьмем и без того потрясающую программу, которая у нас есть, и сделаем ее еще лучше», — пообещал продюсер шоу Александр Цой, сын Виктора Цоя.

Выставка, посвященная Виктору Цою, откроется в Москве 15 января. На ней будут представлены черновики, письма, фотографии и сценические костюмы музыканта.

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