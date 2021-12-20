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Мишустин: правительство вложит 100 млрд рублей в развитие дорожной сети России

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 14:23
Экономика
Мишустин: правительство вложит 100 млрд рублей в развитие дорожной сети России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 декабря. Правительство РФ готовится направить около 100 миллиардов рублей на обновление и развитие дорожной сети в регионах. Это должно положительно сказаться на качестве исполнения национальных проектов.

Премьер-министр Михаил Мишустин указал на два десятка значимых инфраструктурных проектов, включая мосты и крупные развязки, которые буду реализованы.

«В течение следующих двух лет правительство направит 84 российским субъектам дополнительно 100 млрд рублей на эти цели. Будут приведены в нормативное состояние около 3 тыс. км автомобильных дорог», — отметил он.

В Министерстве транспорта поясняли, что продление автотрассы М-12 до Екатеринбурга будет стоить 266 млрд рублей. Данный проект почти полностью нужно профинансировать за счет средств ФНБ, пишет «ФедералПресс».

Глава кабмина ранее утвердил субсидии на создание инфраструктуры в Арктике. Власти компенсировали часть расходов для компаний, которые вкладывали собственные средства.

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