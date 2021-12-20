Эстония наращивает грузооборот с Белоруссией, несмотря на западные санкции

Таллин, 20 декабря. Страны Прибалтики в последнее время не отличаются единством не только в экономических, но и во внешнеполитических вопросах. Эстония, в отличие от соседней Литвы, не стала оглядываться на американские санкции и продолжила вести экономическое сотрудничество с Белоруссией.

Более того, страна решила воспользоваться ситуацией и увеличила объем транзита белорусских удобрений через свои порты. Это стало возможным в первую очередь благодаря нежеланию литовских властей перевозить удобрения с завода «Беларуськалий».

На этой неделе в Литве разгорелся настоящий скандал, когда выяснилось, что «Литовская железная дорога» успела заключить контракт с белорусским предприятием на перевозку грузов до вступления в силу американских санкций в отношении Минска. Дело дошло до того, что глава МИД Литвы и министр транспорта даже готовы были добровольно сложить с себя полномочия из-за такой «оплошности».

Правда, какое отношение санкции США имеют к Литве осталось не ясным, ведь даже Вашингтон не раз пояснял, что они касаются исключительно американских компаний, которые теперь не должны сотрудничать с Белоруссией. Впрочем, желание угодить заокеанскому партнеру в Литве оказалось сильнее здравого смысла, и поэтому Вильнюс готов был в одночасье отказаться от существенной статьи дохода в бюджет.

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В то же время Эстония оказалась не только менее принципиальной и преданной США, но еще и более сообразительной. Таллин решил воспользоваться развернувшейся в соседней Литве неразберихой и оперативно нарастить грузооборот из Белоруссии. Учитывая, что страны Прибалтики сейчас находятся в довольно сложной экономической ситуации, особенно, на фоне разразившегося в ЕС энергетического кризиса, стремление Эстонии заработать вполне понятно.

В результате по итогам года объем товарооборота между Эстонией и Республикой Беларусь достиг рекордных значений. При этом железные дороги и порты страны только за счет поставки нефтепродуктов с белорусского направления смогли заработать более 500 тысяч евро.

Крупный целлюлозный завод Estonian Cell в Эстонии ранее был вынужден остановить свою работу. Одной из главных причин сложившейся ситуации стали резко возросшие цены на электроэнергию на европейской бирже Nord Pool.