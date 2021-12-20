Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 15:44
15:42
Армия
Двое украинских военных подорвались на мине у линии фронта в Донбассе
15:41
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после падения студента с высотки в Калининграде
15:41
Общество
Кардиолог Чернушенко рекомендовала больше двигаться для профилактики тромбоза легких
15:40
Происшествия
Грузовик протаранил военный конвой с американскими солдатами в Баварии
15:40
Общество
Квиддич переименуют из-за «трансфобии» Джоан Роулинг
15:39
Общество
В Татарстане спасатели вытащили провалившихся на снегоходе под лед рыбаков
15:33
Экономика
Владимир Путин поручил кабмину утвердить программу развития виноделия в России
15:32
Общество
В Тамбове медики спасли жизнь проглотившей магнитные шарики девочке
15:28
Весь мир
СМИ: Сенатор Джо Манчин поставил крест на инфраструктурном плане Байдена
15:28
Политика
Рябков призвал США к безотлагательному ответу на предложения по гарантиям безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент ЦАР Туадера отказался от встречи с Макроном

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 14:10
Весь мир
Президент ЦАР Туадера отказался от встречи с Макроном
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Банги, 20 декабря. Визит президента Пятой республики Эммануэля Макрона в ЦАР не состоится из-за нарушения дипломатических норм с французской стороны. Об этом сообщили аналитики издания Nouvelles+.

Французский политик хотел встретиться с центральноафриканским лидером Фостен-Арканжем Туадера, однако не посчитал нужным уведомить принимающую сторону о собственных планах. Параллельно с подготовкой посольства Пятой республики в ЦАР к прибытию Макрона выяснилось, что глава африканского государства в настоящее время находится в зарубежном турне.

В связи с тем, что Елисейский дворец не согласовал встречу, администрация Туадера отказала лидеру Франции в посещении. Также Парижу напомнили, что о подобных мероприятиях следует сообщать заранее, чтобы в будущем избежать недипломатических ситуаций.

Ранее Макрон намеревался посетить Бамако, но правительство выдвинуло главе Пятой республики несколько условий. Власти отказались обсуждать с политиком вопросы, связанные с «ЧВК Вагнера» и напомнили ему, что дата проведения парламентских и президентских выборов останется внутренним делом суверенного государства. В итоге поездка в африканскую страну отменилась.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Президент ЦАР Туадера отказался от встречи с Макроном
африка макрон цар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать