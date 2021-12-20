Президент ЦАР Туадера отказался от встречи с Макроном

Банги, 20 декабря. Визит президента Пятой республики Эммануэля Макрона в ЦАР не состоится из-за нарушения дипломатических норм с французской стороны. Об этом сообщили аналитики издания Nouvelles+.

Французский политик хотел встретиться с центральноафриканским лидером Фостен-Арканжем Туадера, однако не посчитал нужным уведомить принимающую сторону о собственных планах. Параллельно с подготовкой посольства Пятой республики в ЦАР к прибытию Макрона выяснилось, что глава африканского государства в настоящее время находится в зарубежном турне.

В связи с тем, что Елисейский дворец не согласовал встречу, администрация Туадера отказала лидеру Франции в посещении. Также Парижу напомнили, что о подобных мероприятиях следует сообщать заранее, чтобы в будущем избежать недипломатических ситуаций.

Ранее Макрон намеревался посетить Бамако, но правительство выдвинуло главе Пятой республики несколько условий. Власти отказались обсуждать с политиком вопросы, связанные с «ЧВК Вагнера» и напомнили ему, что дата проведения парламентских и президентских выборов останется внутренним делом суверенного государства. В итоге поездка в африканскую страну отменилась.