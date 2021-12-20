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«Белэнерго» продолжит поставки электроэнергии на Украину в 2022 году

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 14:07
Экономика
«Белэнерго» продолжит поставки электроэнергии на Украину в 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Минск, 20 декабря. Белоруссия по итогам уходящего года поставит на Украину около 1,2 млрд киловатт-час электроэнергии, а в 2022-м объемы экспорта будут определяться ежемесячно, заявил гендиректор «Белэнерго» Павел Дрозд.

Поставки будут зависеть от того, насколько условия окажутся взаимовыгодными. На транспортировку, по его словам, влияют объемы выработки электроэнергии украинской энергосистемой, а также цена закупки.

«Электроэнергия экспортируется в основном в осенне-зимний период. Ожидаемый объем поставки по 2021 году – порядка 1,1–1,2 миллиарда квт.ч. Что касается договоренности на 2022 год, то в настоящее время у нас есть рамочные контракты, которые обсуждаются каждый месяц», — добавил Дрозд.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее сообщило, что выработка электроэнергии из угля к концу текущего года установит рекорд за все время наблюдений. Спрос на сырье также может достичь максимальных значений.

Заведующий кафедрой РЭМТУ Михаил Варфоломеев уверен, что переход на альтернативные источники энергии произойдет не за год, а растянется на несколько веков. Страны, в том числе европейские, не готовы к новым налогам на углероды, приводит его мнение «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / «Белэнерго» продолжит поставки электроэнергии на Украину в 2022 году
украина белоруссия электричество электроэнергия Белэнерго
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