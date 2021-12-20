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Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 14:00
Экономика
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 декабря. Центральный банк России обновил официальные курсы иностранных валют на вторник, 21 декабря.

Курс доллара поднялся на 56,17 копейки. Стоимость валютной единицы составит 74,2947 рубля. Это приблизительно равно текущим биржевым показателям для американской валюты. По состоянию на 13:45 мск она торгуется на уровне 74,3195 рубля.

Курс евро вырос на 11,61 копейки. После изменений он достиг 83,6187 рубля. Обменный курс будет более выгодным, чем текущие котировки на бирже. Евровалюта торгуется на уровне 83,7058. Общим итогом стало снижение стоимости бивалютной корзины на 36,12 копейки.

Доллар может оказаться под угрозой в 2022 году. Денежная политика Федеральной резервной системы США станет наиболее важным фактором для курса валюты, отмечал ранее экономист Михаил Шульгин.

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