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«Руспродсоюз» счел маловероятным рост цен на мандарины в России

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 13:51
Экономика
«Руспродсоюз» счел маловероятным рост цен на мандарины в России
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 20 декабря. Рост розничных цен на мандарины в преддверии новогодних праздников маловероятен, заявил зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Мандарины традиционно считаются самым «маркерным» товаром перед Новым годом, поэтому говорить о возможном увеличении стоимости нельзя. Торговля плодами цитрусового дерева, скорее всего, будет осуществляться по акциям, поэтому запасаться ими впрок не стоит.

«Крупные розничные сети уже законтрактованы на праздничные поставки и, скорее, будут конкурировать за покупателя ценой для привлечения трафика в свои торговые точки», — пояснил Леонов в беседе с ТАСС.

Руководитель проекта направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Бахтияр Джафаров ранее заявил, что одной из мер сдерживания инфляции может стать расширение перечня социально значимых товаров. Сдерживать рост достаточно сложно на фоне глобального разгона инфляции.

Диетолог Алексей Ковальков рассказывал, что мандарины надолго утоляют голод, препятствуют образованию камней в желудочно-кишечном тракте и вычищают кишечник. Также в одном фрукте содержится 8% от суточного количества клетчатки, которая необходима человеческому организму, цитирует его «ФедералПресс».

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рост цен мандарины руспродсоюз
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