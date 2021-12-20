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TAGC: ударные возможности советских истребителей МиГ-23 загнали в тупик американские ВВС
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TAGC: ударные возможности советских истребителей МиГ-23 загнали в тупик американские ВВС

Армия
TAGC: ударные возможности советских истребителей МиГ-23 загнали в тупик американские ВВС
wikipedia.org  /  U.S. Air Force / Public Domain

Вашингтон, 20 декабря. Пилоты ВВС США столкнулись с серьезными проблемами в процессе боевой подготовки из-за советского истребителя МиГ-23, пишет портал The Aviation Geek Club (TAGC).

В публикации говорится, что ударные возможности советских истребителей МиГ-23 загнали в тупик американские ВВС. Летчикам пришлось осваивать новую тактику ведения воздушного боя в годы холодной войны. Пилот американских ВВС, который стал затем инструктором авиашколы TOPGUN, Майк Стрейт рассказал, что советская машина вызывала большой интерес из-за непревзойденных боевых характеристик, передает «ПолитРоссия».

«МиГ-23 стал первой реальной возможностью русских атаковать нас в лоб управляемой ракетой с радиолокационной полуактивной системой наведения», — сказано в статье.

Западным военным никак не удавалось разработать эффективную тактику борьбы с легендарным советским истребителем. По словам экспертов, американцам пришлось попотеть, чтобы найти способ противостоять МиГ-23 в воздушной дуэли.

TAGC: ударные возможности советских истребителей МиГ-23 загнали в тупик американские ВВС
wikipedia.org / Rob Schleiffert

Стрейт заявил, что для этого был придуман так называемый принцип Four-Ship Formations – боевой порядок, в котором задействованы четыре истребителя, разделенные на две группы. По его словам, использование такой воздушной схемы значительно повысило эффективность американских истребителей в противостоянии с противником.

Ранее сообщалось, что американская компания Unknown Aircraft Company купила в Польше советские истребители МиГ-23. Западные специалисты хотят восстановить их и подготовить к полетам.

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