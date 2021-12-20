Apple разрабатывает планшет для умного дома

Москва, 20 декабря. Американская корпорация Apple разрабатывает новый планшет, который будет предназначен для умного дома. Подробности раскрыл журналист Марк Гурман, пишет Bloomberg.

По словам журналиста, устройства от американской корпорации занимают крепкие позиции практически во всех сегментах. Однако Apple серьезно проигрывает на рынке девайсов для умного дома. Поэтому компания решила набрать обороты в этом направлении и уже приступила к разработке планшета с крупной диагональю экрана для домашнего использования и интеграции с девайсами интернета вещей.

Гурман считает, что у американского IT-гиганта есть все, чтобы запустить новую продуктовую линейку. Свежая модель может проучить мощный процессор для постоянной работы с умными устройствами и особое программное обеспечение.

В ноябре стало известно, что Apple готовится к выпуску беспилотного автомобиля. Выход беспилотника ожидается в 2025 году.