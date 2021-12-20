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Дипломат Руденко назвал страны бывшего СССР геополитическим приоритетом России

Политика
Дипломат Руденко назвал страны бывшего СССР геополитическим приоритетом России
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 20 декабря. Страны бывшего СССР всегда будут для России в числе геополитических приоритетов, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, Москва понимает ценность соседей, поэтому куда бы эти страны ни шли и как бы они ни развивались, они всегда будут находиться в приоритете для России.

«Это часть нашего бывшего общего советского прошлого», — уточнил он.

Руденко призвал не думать, что у соседей РФ на постсоветском пространстве в отношениях с Москвой доминирует фактор страха. Если бы страны проводили действительно независимую суверенную политику, интересы России были бы полностью обеспечены, заключил он.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов объяснил схему США по созданию мифа о «вторжении» России на Украину. По его словам, западные чиновники и СМИ активно продвигают неоправданную теорию о российской «агрессии».

Как отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко, предложения России по гарантиям безопасности не имеют скрытой повестки. Запад критикует их именно за то, что инициативы «очень откровенны», передает НСН.

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Все новости / Политика / Дипломат Руденко назвал страны бывшего СССР геополитическим приоритетом России
россия мид рф Андрей Руденко
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