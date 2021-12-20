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Боевиков ELN и FARC подозревают в организации теракта в международном аэропорту в Колумбии

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 13:48
Весь мир
Боевиков ELN и FARC подозревают в организации теракта в международном аэропорту в Колумбии
Федеральное агентство новостей  / 

Неделя началась для колумбийских властей с теракта в международном аэропорту в городе Кукута, в организации которого подозревают и радикалов FARC, и ELN, — при разминировании взрывного устройства погибли двое полицейских.

Властям удалось захватить нескольких полевых командиров Хентиля Дуарте. В конце недели при посредничестве Красного Креста выручили из плена радикалов FARC офицера колумбийской армии. А в воскресенье ELN отпустили захваченного ими ранее предпринимателя.

Серьезных боев с ELN практически не велось. Однако группировка все уверенней действует в городах, нападая и убивая полицейских.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» https://t.me/pinochet_echo рассказывает о росте террористической угрозы в Колумбии, где вооруженное подполье готово диктовать свои условии местным силовикам.

Боевиков ELN и FARC подозревают в организации теракта в международном аэропорту в Колумбии
Федеральное агентство новостей /

Теракт в Кукуте

14 декабря в международном аэропорту Камило Даса в городе Кукута произошел теракт, унесший жизни трех человек, включая двух полицейских. Власти пока что не решили, кто именно стоит за терактом — ELN или радикалы FARC — в Северном Сантандере постоянно действуют и те, и другие.

«Террористическая атака с применением взрывчатки в аэропорту Камило Даса в Кукуте унесла жизни двух наших героев-полицейских: Уильяма Бареньо и Дэвида Рейеса, когда они обезвреживали второй заряд возле взлетно-посадочной полосы. Выражаю солидарность всем членам семей погибших», — прокомментировал теракт президент страны Иван Дуке в Twitter.

Цель нападения также неизвестна: до сих пор не выяснено, была ли это акция устрашения или это попытка покушения. Департамент Северный Сантандер давно уже стал ареной ожесточенных боевых действий. Именно там 25 июня 2021 года было совершено неудачное покушение на президента Ивана Дуке и членов его правительства. 16 июня на территории казарм 30-й армейской бригады взорвался заминированный автомобиль.

Власти США рекомендовали своим гражданам воздержаться от посещения этого региона из-за возросшей террористической активности.

«Мы осуждаем нападение, совершенное сегодня утром в Кукуте, и выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших полицейских. Мы подтверждаем нашу солидарность с правительством, колумбийским народом и колумбийской полицией перед лицом этих террористических актов», — заявило в Twitter посольство США в Колумбии.

В выпущенном 16 декабря отчете о ситуации с террористической угрозой в мире за 2020 год, Госдепартамент США особо подчеркивает, что рост террористической активности в Колумбии сохраняется «из-за слабости вооруженных сил и практической нереализованности заключенных в 2016 году мирных соглашений». Будет ли Вашингтон усиливать военную и финансовую помощь Боготе и в каком размере, пока не известно.

Война с радикалами FARC

Колумбийское руководство смогло отчитаться о нескольких успехах на фронтах «холодной гражданской войны». 16 декабря в департаменте Какета армия сумела захватить доверенное лицо одного из лидеров радикалов FARC, Хентиля Дуарте.

«Приспешник Хентиля Дуарте, известный под позывным «Борис», был схвачен войсками. Этот преступник был главным военным советником этой структуры радикалов FARC и отвечал за получение военных материалов», — заявило Минобороны Колумбии.

Борис Бохоркес, он же «Борис», более 20 лет состоял в FARC. Вместе с Хентилем Дуарте он воевал в спецподразделении «Мобильная колонна Теофило Форреро». Борис занимался логистикой и обеспечивал военное снабжение структур Дуарте в департаментах Какета, Уила, Каука и на юге Толимы. Власти считают, что, захватив его, нанесли серьезный удар по вооруженному подполью.

Вместе с Борисом был захвачен его напарник по кличке «Тощий», а также оружие и снаряжение.

На этом успехи колумбийских властей не закончились. 18 декабря в Боготе была арестована группа из четырех человек, которая занималась поставками оружия радикалам FARC и наркокартелю «Клан дель Гольфо» в департаментах Мета и Гуавьяре. Во главе банды стоял полицейский Жан Поль Аларкон Кальдерон. Благодаря ему преступная группа имела доступ к серьезному арсеналу — пулеметы, гранаты, автоматическое оружие. Вооруженному подполью и наркобандитам оружие переправлялось автобусами из Боготы. Кроме того, задержанных подозревают в убийствах, пытках и похищениях. Власти выясняют масштаб деятельности группы. Судя по реакции колумбийских СМИ, участие полицейских в этом бизнесе не вызвало никакого удивления.

Освобождение похищенных

19 декабря группировка «28-й фронт» радикалов FARC отпустил на свободу захваченного ранее полковника Педро Энрике Переса. Офицера вооруженных сил Колумбии похитили 17 апреля 2021 года в муниципалитете Саравена (департамент Араука). Договориться о его освобождении удалось при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК) в соседнем муниципалитете Араукита. Власти заявили, что военный находится в хорошем физическом и психологическом состоянии.

«Омбудсмен Карлос Камарго поздравил с успехом гуманитарную миссию, которая позволила освободить полковника Педро Энрике Переса Арчинегаса, похищенного 17 апреля 2021 года в Саравене Восточным фронтом диссидентов FARC», — сообщил офис колумбийского омбудсмена.

Ранее в августе сообщалось, что полковник погиб в плену. Однако она была опровергнута боевиками.

На фоне такого успеха министр обороны Диего Молано потребовал от вооруженного подполья освободить всех похищенных. Заодно он поблагодарил МККК за участие.

В тот же день из плена «Армии национального освобождения» (ELN) был освобожден предприниматель Мануэль Хосе Вергель, похищенный 26 ноября в Кампо-Хилес (Северный Сантандер). По мнению полиции, ответственность за это несут подразделения ELN, действующие в районе Кататумбо

Война с ELN

Если в противостоянии с радикалами из FARC у властей Колумбии были успехи, то в боях с ELN всю прошлую неделю они несли потери.

14 декабря в Какоте (департамент Северный Сантандер) боевики ELN напали на полицейских прямо в городе. Патрульный Самир Энрике Велильяс Герра был убит на месте, его напарник Хесус Мартин Гарсиа Селис получил ранение. Власти считают, что нападение было спланировано «Фронтом Эфраим Пабон Пабон» .

А 16 декабря власти в городе Бояка начали суд над предполагаемыми убийцами общественных лидеров Либардо Арчиниегаса Салдуа и Ямида Алонсо Силва Торреса. Восемь обвиняемых, которые принадлежат к военизированным структурам ELN, выследили и убили активистов в феврале 2020 года.

Боевиков ELN и FARC подозревают в организации теракта в международном аэропорту в Колумбии
Федеральное агентство новостей

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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пиночет печет печенье
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