IT-отрасль стала лидером по росту зарплат в России

Москва, 20 декабря. Значительный рост зарплат в уходящем году наблюдался у сотрудников IT-отрасли — на 14%, до 120,1 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.

Второе место в рейтинге заняли специалисты в недвижимости и строительстве — их зарплаты выросли на 10%, до 115,2 тысячи рублей. Рост доходов граждан превысил инфляцию в финансовом секторе, автомобильном бизнесе и непродовольственной торговле. Там зарплаты поднялись на 8% за 2021 год.

«Дефицит кадров пока не спровоцировал массовую "зарплатную гонку" среди работодателей, поскольку прирост зарплат текущим сотрудникам и зарплатных предложений в вакансиях едва покрывает темпы инфляции», — заявила руководитель проекта «Банк данных заработных плат» Наталья Данина.

При этом зарплаты линейных руководителей и специалистов начального уровня выросли больше, чем у других сотрудников. Специалисты начального уровня увеличили свой доход в среднем до 38 тысяч рублей — на 6,5%. Меньше всего зарплаты росли у ведущих специалистов и простых специалистов — на 5,1% и 5,3% соответственно.

Перевод сотрудников на удаленку и сокращение зарплат помогло компаниями адаптироваться в условиях пандемии и ограничений. Исследование на эту тему провели глава Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон и его заместитель Ростислав Капелюшников.

Профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Инга Цыганкова подчеркивала, что работники не должны остаться без денег перед Новым годом. На полное жалованье могут рассчитывать те, у кого дата выдачи зарплаты выпадает на нерабочие дни, цитирует ее «ФедералПресс».