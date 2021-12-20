Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского

Москва, 20 декабря. Украина не делала никаких конкретных предложений о переговорах лидера страны Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, на данный момент не ведется никакой субстантивной подготовки встречи Путина и Зеленского. Об этом Песков рассказал, отвечая на вопрос, как закон, подписанный украинским президентом, способствует подготовке саммита глав двух государств.

«Никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем. Поэтому этот фактор здесь вряд ли может играть какую-то роль», — высказался представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что американский глава государства Джо Байден послал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому тревожный сигнал после саммита с российским президентом Владимиром Путиным. Таким мнением поделилась американист Вероника Крашенинникова.