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Песков: США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности

Армия
Песков: США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 декабря. Москва ждет от американской администрации субстантивного ответа на предложенные российской стороной проекты соглашений по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заметил, что на данный момент из США еще не поступало официальных комментариев по этому вопросу, хотя сообщения отдельных источников и свидетельствуют о готовности Вашингтона вести диалог.

«Мы слышали слова, но со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, и это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет, поэтому давать оценки преждевременно», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на ответственный подход США к диалогу по гарантиям безопасности. Он также призвал Вашингтон не медлить с ответом, передает RT.

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