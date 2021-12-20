Песков: США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности

Москва, 20 декабря. Москва ждет от американской администрации субстантивного ответа на предложенные российской стороной проекты соглашений по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заметил, что на данный момент из США еще не поступало официальных комментариев по этому вопросу, хотя сообщения отдельных источников и свидетельствуют о готовности Вашингтона вести диалог.

«Мы слышали слова, но со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, и это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет, поэтому давать оценки преждевременно», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на ответственный подход США к диалогу по гарантиям безопасности. Он также призвал Вашингтон не медлить с ответом, передает RT.