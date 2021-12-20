Жителей египетской Александрии поразил выпавший в городе снег

Каир, 20 декабря. Мощный европейский циклон принес в египетскую Александрию снегопад, а улицы города оказались словно покрыты белой простыней.

Местные жители проснулись и изрядно удивились, увидев заснеженный город. Очевидцы погодной аномалии стали активно делиться видеороликами в социальных сетях.

«Прекрасная атмосфера», — прокомментировал один из пользователей Сети.

«По улицам Александрии приятно гулять», — добавил другой.

Однако вскоре снег растаял и затопил улицы, движение по которым и так было затруднено из-за ливней. Дело в том, что в воскресенье на Египет обрушился циклон. Он принес с собой ливни на севере страны и песчаные бури в центральной ее части, а кое-где и снег.

Египет стал самым популярным местом отдыха россиян на Новый год. По словам экспертов, поездки в эту страну занимают порядка половины от всех проданных путевок.