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Жителей египетской Александрии поразил выпавший в городе снег

Общество
Жителей египетской Александрии поразил выпавший в городе снег
pixabay.com

Каир, 20 декабря. Мощный европейский циклон принес в египетскую Александрию снегопад, а улицы города оказались словно покрыты белой простыней.

Местные жители проснулись и изрядно удивились, увидев заснеженный город. Очевидцы погодной аномалии стали активно делиться видеороликами в социальных сетях.

«Прекрасная атмосфера», — прокомментировал один из пользователей Сети.

«По улицам Александрии приятно гулять», — добавил другой.

Однако вскоре снег растаял и затопил улицы, движение по которым и так было затруднено из-за ливней. Дело в том, что в воскресенье на Египет обрушился циклон. Он принес с собой ливни на севере страны и песчаные бури в центральной ее части, а кое-где и снег.

Египет стал самым популярным местом отдыха россиян на Новый год. По словам экспертов, поездки в эту страну занимают порядка половины от всех проданных путевок.

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Все новости / Общество / Жителей египетской Александрии поразил выпавший в городе снег
египет снег александрия
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