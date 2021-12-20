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Ученые Академии археологии Шэнси обнаружили гробницу китайского императора Хань Вэня

Наука
Ученые Академии археологии Шэнси обнаружили гробницу китайского императора Хань Вэня
pixabay.com

Пекин, 20 декабря. Группа китайских специалистов обнаружила гробницу императора Вэня из династии Западная Хань. Как сообщает издание The History Blog, исследователи искали это захоронение 2000 лет.

Династия Западная Хань правила Китаем в период с 180 по 157 годы до нашей эры. Согласно легендам, гробница одного из императоров, принадлежащих к данной династии, располагалась в горе, известной как «Пасть Феникса». При этом данная легенда передавалась на протяжении нескольких тысячелетий, о чем свидетельствуют обнаруженные археологами скрижали, передает издание Planet Today.

Впоследствии ученые обнаружили гору, описанную в скрижалях. Гробница же была найдена в полутора километрах от горы. Изначально она не считалась императорской, однако затем археологи установили ее точные размеры — 70 метров в длину и 30 метров в ширину. В гробнице были обнаружены ямы для жертвоприношений, железные мечи, керамические фигурки и другие артефакты.

«Это самое раннее королевское кладбище Западной Хань, на котором гробница императора была помещена в центре и окружена сопутствующими погребениями», — заявил исследователь Академии археологии Шэньси Ма Юнъин.

В Италии было обнаружено древнейшее в Европе захоронение младенца женского пола. Как утверждают археологи, данная находка имеет важное научное значение. В частности она позволит изучить культуру и традиции эпохи мезолита.

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археология гробница артефакты
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