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«JourФак Манукяна». «16-й»

Видео

Новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна посвящен пресс-презентации фильма «16-й».

В среду, 15 декабря, я посетил мероприятие, которое проходило в «Гигант Холле» в Санкт-Петербурге. Речь идет о пресс-презентации фильма «16-й». Приятно было увидеть практически всю съемочную группу картины, в том числе и ее харизматичных актеров. Юная звезда фильма Мирон Проворов зажигал на танцполе. Телеведущий Антон Беккужев (который фильм не смотрел) мне признался в том, что, судя по эпизодам, которые не вошли в фильм (их показывали весь вечер на экране), он считает продакшн этой картины очень крутым. Соглашусь с Антоном, я смотрел «16-й» от начала и до конца и считаю, что режиссеру фильма Андрею Коршунову удался очень качественный продукт, который на Западе (если бы его не запретили к показу) стал бы настоящим событием. В конце концов снять клюкву на клюкву, да еще так мастерски, это большая удача. Актер Александр Половцев был в приподнятом настроении и активно шутил с журналистами, которые ему задавали свои вопросы. Экранный «Шугалей» Кирилл Полухин был как обычно серьезен и основателен.

Съемочная группа заняла практически всю сцену «Гигант Холла», получая памятные призы. Кстати, организаторы приняли решение наградить и лучших журналистов. В этой компании отметили меня вместе с Константином Придыбайло из RT и Александром Сладковым c «России 24». Ну а уже ближе к финалу пресс-презентации и дискотеки в стиле 80-х состоялась большая игра. Ее участником мог стать любой обладатель гаджета. Главный приз получит тройка победителей. Им уже пообещали, что они снимутся в продолжении фильма «16-й». В какой-то момент в числе лидеров был и я, но в последний момент актеры, которые участвовали в фильме, обошли меня на прямой. Исходя из логики событий предыдущей картины, следующий фильм может стать «17-м»? Было бы символично.

Да, 2017 год для меня был весьма значимым. Помнится, 1 января я немного побеспокоил Аллу Пугачеву и Константина Эрнста. История была весьма громкая, которая в итоге перевернула всю мою жизнь. Уже почти пять лет минуло с тех пор...

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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вадим манукян jourфак манукяна 16-й
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