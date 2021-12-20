Владимир Плющев не считает катастрофой возможный недопуск игроков НХЛ к ОИ в Пекине

Москва, 20 декабря. Именитый российский тренер Владимир Плющев прокомментировал возможное отсутствие игроков клубов НХЛ на зимней Олимпиаде 2022 года.

Владимир Плющев не считает, что возможный отказ НХЛ отпускать хоккеистов на пекинскую Олимпиаду не станет «катастрофой» для организаторов турнира. Из-за массового заражения игроков COVID-19 НХЛ уже перенесла 12 матчей лиги, сообщает RT.

«Чемпионаты мира проходили без 100% участия НХЛовцев. Олимпиада нужна, вопросов нет. Это один из важнейших турниров в истории. Понятно, что уровень будет ниже. Все игроки НХЛ украсили бы этот турнир. Но Олимпиада по хоккею должна проходить. Соперники будут достойные», — подчеркнул заслуженный тренер РФ в интервью изданию «Чемпионат».

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что руководство НХЛ приняло решение не отпускать игроков на Олимпийские игры 2022 года. В настоящее время в ковидный протокол лиги включены имена 154 хоккеистов.