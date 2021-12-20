Украинская актриса Любовь Титаренко призвала Киев не бояться Путина и Россию

Киев, 20 декабря. Актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко вступилась за Россию на фоне сообщений об «угрозах» и «вторжении».

Как считает артистка, президент РФ Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому не стоит бояться «вторжения» России, его точно не будет. По словам Титаренко, российский лидер поднял авторитет своей страны на мировой арене, и без его участия не решается ни одна глобальная проблема.

«Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», — высказалась актриса.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Титаренко добавила, что президент США Джо Байден решает любой вопрос по звонку или при встрече именно с Путиным, а не с каким-либо другим европейским политиком.

Ранее Байден отвел своей администрации четыре недели для предотвращения якобы планируемого «вторжения» России на Украину. В Белом доме заявили, что действия американской администрации «хорошо рассчитаны», передает НСН.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов объяснил схему США по созданию мифа о «вторжении» РФ на Украину. По его словам, западные чиновники и СМИ активно продвигают миф о российской «агрессии».