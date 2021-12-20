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Продюсер «Пятницы» отстранен от работы после обвинений в домогательствах на корпоративе

Общество
Продюсер «Пятницы» отстранен от работы после обвинений в домогательствах на корпоративе
wikipedia.org  /  Leon israel / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 декабря. Руководство «Пятницы» отстранило продюсера телеканала после обвинений в домогательствах, озвученных в его адрес после новогоднего корпоратива. На телеканале считают недопустимым такое поведение сотрудника.

Женщина обратилась в полицию, рассказав историю, которая произошла с ней в баре «Техника безопасности». Она утверждает, что мужчина стал приставать к ней, а затем последовал за ней в уборную. Он зашел с ней в кабинку и стал совершать действия насильственного характера, несмотря на сопротивление девушки.

Пострадавшая смогла вырваться и вызвать полицию. Правоохранители установили личность мужчины и выслушали его версию. Согласно ей, девушка сама стала приставать к нему и предложила интимные услуги взамен на то должность телеведущей. Однако мужчина отказал ей, и та с криками убежала из уборной.

«Сейчас ведутся разбирательства, в случае признания его вины он незамедлительно будет уволен», — заявили Super в пресс-службе «Пятницы».

О домогательствах звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса рассказывают нередко. Елена Проклова, актриса, еще весной вспомнила ужасающие подробности «ухаживаний» именитого артиста. Многие подумали, что это был актер Олег Табаков. Звезда долго хранила молчание. И только спустя несколько месяцев она призналась, что у нее был роман с режиссером.

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полиция домогательства пятница
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