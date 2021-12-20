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Песков заявил об отсутствии в России политических преследований

Политика
Песков заявил об отсутствии в России политических преследований
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 20 декабря. Формулировка Украины о предоставлении гражданства россиянам, преследуемым за убеждения, является неверной по сути, рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в стране нет политических преследований.

Ранее Песков заявил, что Украина сейчас полностью потеряна для Российской Федерации в качестве партнера и союзника. Он уточнил, что украинских граждан могут «оболванивать» власти государства, настраивая против России. По его словам, на Украине обрубаются все концы, «от капилляров до артерий». Также пресс-секретарь главы РФ добавил, что двусторонних отношений Киева с Москвой как таковых нет.

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Все новости / Политика / Песков заявил об отсутствии в России политических преследований
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