Москва, 20 декабря. Формулировка Украины о предоставлении гражданства россиянам, преследуемым за убеждения, является неверной по сути, рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в стране нет политических преследований.

Ранее Песков заявил, что Украина сейчас полностью потеряна для Российской Федерации в качестве партнера и союзника. Он уточнил, что украинских граждан могут «оболванивать» власти государства, настраивая против России. По его словам, на Украине обрубаются все концы, «от капилляров до артерий». Также пресс-секретарь главы РФ добавил, что двусторонних отношений Киева с Москвой как таковых нет.