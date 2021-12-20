Рябков выразил надежду на ответственный подход США к диалогу по гарантиям безопасности

Москва, 20 декабря. США осознают, что в сфере безопасности сложилась достаточно сложная ситуация, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат выразил надежду на внятную реакцию Вашингтона по гарантиям безопасности. Проект договоров с США и НАТО был несколько дней назад обнародован МИД России. Американская сторона заявила, что обсуждает российские предложения со своими союзниками.

«Мы исходим из того, что наши американские коллеги прекрасно отдают себе отчет в том, что ситуация достаточно сложная, напряженная. Здесь важен ответственный подход», — рассказал Рябков.

Отметим, что в проект договоров включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, а также о нерасширении НАТО на восток. В России заявили, что американцам придется обсуждать эти предложения, хотят они этого или нет, передает RT.