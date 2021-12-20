Песков: Россия готова ответить на размещение вооружения НАТО у своих границ

Москва, 20 декабря. Россия готова реагировать на размещение у своих границ вооружения стран Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, действия НАТО могут представлять серьезную угрозу, в связи с чем Москва рассматривает самые разные варианты ответных мер.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил о недопустимости давления НАТО на «болевые точки» РФ. Он подчеркнул, что сейчас в отношениях Москвы и Брюсселя наступает момент истины.