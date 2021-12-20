Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 14:12
14:11
Общество
Сотрудники экстренных служб спасли соболя в одном из торговых центров Якутска
14:10
Политика
Эстония наращивает грузооборот с Белоруссией, несмотря на западные санкции
14:08
Весь мир
Президент ЦАР Туадера отказался от встречи с Макроном
14:07
Экономика
«Белэнерго» продолжит поставки электроэнергии на Украину в 2022 году
14:05
Происшествия
Петербурженку с сердечным приступом доставили в больницу Сыктывкара после посадки самолета
14:01
Происшествия
Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали за организацию несогласованного митинга
14:00
Экономика
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря
13:59
Весь мир
В Иране зафиксирован первый случай заражения штаммом «Омикрон»
13:51
Экономика
«Руспродсоюз» счел маловероятным рост цен на мандарины в России
13:51
Армия
TAGC: ударные возможности советских истребителей МиГ-23 загнали в тупик американские ВВС
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков: Россия готова ответить на размещение вооружения НАТО у своих границ

Армия
Песков: Россия готова ответить на размещение вооружения НАТО у своих границ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 декабря. Россия готова реагировать на размещение у своих границ вооружения стран Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, действия НАТО могут представлять серьезную угрозу, в связи с чем Москва рассматривает самые разные варианты ответных мер.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил о недопустимости давления НАТО на «болевые точки» РФ. Он подчеркнул, что сейчас в отношениях Москвы и Брюсселя наступает момент истины.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Песков: Россия готова ответить на размещение вооружения НАТО у своих границ
россия нато песков
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать