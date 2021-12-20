Супруга Макрона подаст жалобу на распространителей слухов о смене ее пола

Париж, 20 декабря. Жена президента Франции Брижит Макрон планирует подать жалобу на СМИ, которые распространили слухи о том, что она якобы сменила пол с мужского на женский.

Впервые информация о смене пола жены французского лидера появилась в издании Faits & Documents, близком к конспирологическим кругам. После этого фейк попал в соцсети, пользователи которых стали активно обсуждать эту версию.

Издание уверяет, что жена Макрона раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, но затем сменила пол. При этом Тронье является настоящей девичьей фамилией первой леди Франции. Также известно, что Брижит была учительницей французского языка у Эммануэля Макрона, она старше его на 24 года.

Ранее главный редактор издания Le Figaro Винсен Тремоле де Вилье сообщил, что интервью Макрона показало его самодовольство и «макронизм». Этим термином во Франции называют чувство превосходства, испытываемое политиком на посту главы государства.