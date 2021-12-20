Глава Минфина Турции представил новую экономическую модель для страны

Анкара, 20 декабря. Турецкие власти разработали новую финансовую модель страны. Накануне ее представил министр финансов Турции Нуреддин Небати, сообщает Reuters.

Due to mismanagement by the AKP-MHP regime, Turkey's economy sits on the edge.



More than ever the oppressive regime relies on foreign money and foreign tourism. When the Turkish state received these it will spend them on murder.



So we #BoycottTurkey.https://t.co/vTCGNQBikQ — Boycott Turkey | #BoycottTurkey (@BoycottTurkeyUK) December 19, 2021

Чиновник выступил на встрече с представителями Ассоциации банков Турции (TBB) вместе с главным советником турецкого лидера по экономике Джемилем Эртемом. Тот подготовил презентацию под названием «Новая экономическая модель: причины и ее преимущества».

Основное внимание в докладе уделялось хроническим экономическим проблемам, с которыми страна столкнулась в последние несколько десятилетий из-за высоких трат по займам и низким обменным курсам. Это названо главной проблемой, с которой предстоит бороться турецким властям и банковскому сообществу.

«Наши банки будут продолжать использовать свои ресурсы для удовлетворения финансовых потребностей домашних хозяйств и реальной экономики в рамках механизма свободного рынка, которые действуют по его правилам», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Global Look Press / Idil Toffolo/Keystone Press Agency

Представленная Эртемом монетарная система Турции будет основываться на низкой процентной ставке. Главный посыл презентации — достижение экономической независимости страны. А это невозможно, по словам советника Эрдогана, при сохранении принципов прежней финансовой политики.

«Высокие процентные ставки спровоцировали порочный круг низкого экспорта, высокого импорта, безработицы, роста внешнего долга и зависимости Турции, которая требует более повышения ставки центробанка», — объяснил Джемиль Эртем.

По словам чиновника, дефицит экономического баланса Анкары происходит из-за краткосрочного притока «горячих» денег и увеличения внешнего долга. Эртем утверждает, что сохранение такой зависимости закладывает основу для экономических атак.

Решение Эртема

Турецкие власти уверены: новая модель позволит увеличить продажи товаров за рубеж и сократить импорт. Это приведет к профициту бюджета и росту экономики, который будет сопровождаться сокращением безработицы.

«Меры позволят сделать турецкий экспорт более конкурентноспособным. Мы будем стимулировать прямые иностранные инвестиции вместо краткосрочного притока «горячих денег», — считает Джемиль Эртем.

Global Look Press / Mustafa Kaya/Xinhua

Приводя примеры в качестве доказательств своих слов, советник турецкого лидера напомнил о том, как обесценивалась лира в результате санкционного давления. Так было во время протестных акций, попытки государственного переворота в 2016 году, санкций США, а также после начала военной операции Турции в Сирии.

«Геополитические события могут использоваться, как инструмент подрыва экономики, основанной на иностранной зависимости», — объясняет свою позицию Эртем.

Переходный период

Выступление представителей экономического блока турецкого правительства произошло на фоне очередного витка валютного кризиса. Он усугубился после снижения курса лиры на 8%, которое произошло из-за опасений инвесторов по усилению инфляции.

В конце прошлой недели финансовый сектор столкнулся с установлением нового рекорда падения валюты. В пятницу доллар в Турции стоил уже 17,0705 лиры. Это спровоцировало вмешательство Центрального банка, который провел интервенцию.

Осуществленный главным финансовым регулятором страны сброс валюты сократил потери и курс поднялся до 16,71 лиры за доллар.

«Беспорядки на рынках и уровень обменных курсов беспокоят многие компании. Это оказывает негативное влияние на экономику», — прокомментировал глава Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджиклиоглу.

Обвал рынка произошел после решения турецких властей смягчить денежно-кредитную политику на 500 базисных пунктов по сравнению с сентябрем. В четверг произошло очередное смягчение и это привело к новому росту цен.

Что не так с новой моделью Анкары

Экономисты прогнозируют увеличение годовой инфляции к концу декабря до 30%, хотя сейчас она находится на уровне 23%. Они обращаются с призывами в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и требуют «неотложных мер для обеспечения стабильности и предсказуемости на рынках.

Специалисты выражают недовольство нынешним курсом турецкого лидера, который стал инициатором новой политики, нацеленной на снижение процентных ставок.

«Необходимость возврата к общепринятым правилам экономической науки очевидна», — говорят члены крупной бизнес-ассоциации Turkish Business Group.

Экономика Турции действительно сильно зависит от доллара, поскольку Анкара импортирует много товаров, в числе которых автомобили, топливо, а также предметы первой необходимости.

За последнее время турецкая лира потеряла уже более половины своей стоимости по отношению к доллару. Это привело к росту цен на хлеб на 25% только за последний месяц, из-за чего у магазинов выстроились очереди у муниципальных пекарен, которые реализуют социальные товары.

Но такая ситуация не останавливает президента Турции. В пятницу политик встречался с молодежью и заявил, что готов к схватке с экономической реальностью.

«У меня есть опыт снижения инфляции до 4 процентов, и я смогу повторить это снова, если рост цен превысит 21 пункт по итогам года», — заявил Эрдоган.

А тем временем, уже выросли цены на другую продукцию. С начала года стоимость муки подскочила на 300%, молоко и сыр подорожали на 47%. Чтобы снизить потери населения, 16 декабря турецкий лидер увеличил минимальную заработную плату на 50%. Но это ситуацию не может спасти, поскольку курс лиры даже не пытается остановить падение. В результате всего за день новая минимальная зарплата стала фактически меньше на 10 долларов — с 275 до 265 долларов.