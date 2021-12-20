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Глава Минфина Турции представил новую экономическую модель для страны

Весь мир
Глава Минфина Турции представил новую экономическую модель для страны
Global Look Press  /  CHROMORANGE / Franz Perc, via ww

Анкара, 20 декабря. Турецкие власти разработали новую финансовую модель страны. Накануне ее представил министр финансов Турции Нуреддин Небати, сообщает Reuters.

Чиновник выступил на встрече с представителями Ассоциации банков Турции (TBB) вместе с главным советником турецкого лидера по экономике Джемилем Эртемом. Тот подготовил презентацию под названием «Новая экономическая модель: причины и ее преимущества».

Основное внимание в докладе уделялось хроническим экономическим проблемам, с которыми страна столкнулась в последние несколько десятилетий из-за высоких трат по займам и низким обменным курсам. Это названо главной проблемой, с которой предстоит бороться турецким властям и банковскому сообществу.

«Наши банки будут продолжать использовать свои ресурсы для удовлетворения финансовых потребностей домашних хозяйств и реальной экономики в рамках механизма свободного рынка, которые действуют по его правилам», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Глава Минфина Турции представил новую экономическую модель для страны
Global Look Press / Idil Toffolo/Keystone Press Agency

Представленная Эртемом монетарная система Турции будет основываться на низкой процентной ставке. Главный посыл презентации — достижение экономической независимости страны. А это невозможно, по словам советника Эрдогана, при сохранении принципов прежней финансовой политики.

«Высокие процентные ставки спровоцировали порочный круг низкого экспорта, высокого импорта, безработицы, роста внешнего долга и зависимости Турции, которая требует более повышения ставки центробанка», — объяснил Джемиль Эртем.

По словам чиновника, дефицит экономического баланса Анкары происходит из-за краткосрочного притока «горячих» денег и увеличения внешнего долга. Эртем утверждает, что сохранение такой зависимости закладывает основу для экономических атак.

Решение Эртема

Турецкие власти уверены: новая модель позволит увеличить продажи товаров за рубеж и сократить импорт. Это приведет к профициту бюджета и росту экономики, который будет сопровождаться сокращением безработицы.

«Меры позволят сделать турецкий экспорт более конкурентноспособным. Мы будем стимулировать прямые иностранные инвестиции вместо краткосрочного притока «горячих денег», — считает Джемиль Эртем.

Глава Минфина Турции представил новую экономическую модель для страны
Global Look Press / Mustafa Kaya/Xinhua

Приводя примеры в качестве доказательств своих слов, советник турецкого лидера напомнил о том, как обесценивалась лира в результате санкционного давления. Так было во время протестных акций, попытки государственного переворота в 2016 году, санкций США, а также после начала военной операции Турции в Сирии.

«Геополитические события могут использоваться, как инструмент подрыва экономики, основанной на иностранной зависимости», — объясняет свою позицию Эртем.

Переходный период

Выступление представителей экономического блока турецкого правительства произошло на фоне очередного витка валютного кризиса. Он усугубился после снижения курса лиры на 8%, которое произошло из-за опасений инвесторов по усилению инфляции.

В конце прошлой недели финансовый сектор столкнулся с установлением нового рекорда падения валюты. В пятницу доллар в Турции стоил уже 17,0705 лиры. Это спровоцировало вмешательство Центрального банка, который провел интервенцию.

Осуществленный главным финансовым регулятором страны сброс валюты сократил потери и курс поднялся до 16,71 лиры за доллар.

«Беспорядки на рынках и уровень обменных курсов беспокоят многие компании. Это оказывает негативное влияние на экономику», — прокомментировал глава Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджиклиоглу.

Обвал рынка произошел после решения турецких властей смягчить денежно-кредитную политику на 500 базисных пунктов по сравнению с сентябрем. В четверг произошло очередное смягчение и это привело к новому росту цен.

Что не так с новой моделью Анкары

Экономисты прогнозируют увеличение годовой инфляции к концу декабря до 30%, хотя сейчас она находится на уровне 23%. Они обращаются с призывами в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и требуют «неотложных мер для обеспечения стабильности и предсказуемости на рынках.

Специалисты выражают недовольство нынешним курсом турецкого лидера, который стал инициатором новой политики, нацеленной на снижение процентных ставок.

«Необходимость возврата к общепринятым правилам экономической науки очевидна», — говорят члены крупной бизнес-ассоциации Turkish Business Group.

Экономика Турции действительно сильно зависит от доллара, поскольку Анкара импортирует много товаров, в числе которых автомобили, топливо, а также предметы первой необходимости.

За последнее время турецкая лира потеряла уже более половины своей стоимости по отношению к доллару. Это привело к росту цен на хлеб на 25% только за последний месяц, из-за чего у магазинов выстроились очереди у муниципальных пекарен, которые реализуют социальные товары.

Но такая ситуация не останавливает президента Турции. В пятницу политик встречался с молодежью и заявил, что готов к схватке с экономической реальностью.

«У меня есть опыт снижения инфляции до 4 процентов, и я смогу повторить это снова, если рост цен превысит 21 пункт по итогам года», — заявил Эрдоган.

А тем временем, уже выросли цены на другую продукцию. С начала года стоимость муки подскочила на 300%, молоко и сыр подорожали на 47%. Чтобы снизить потери населения, 16 декабря турецкий лидер увеличил минимальную заработную плату на 50%. Но это ситуацию не может спасти, поскольку курс лиры даже не пытается остановить падение. В результате всего за день новая минимальная зарплата стала фактически меньше на 10 долларов — с 275 до 265 долларов.

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турция экономика лира новая модель
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