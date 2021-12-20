Президент Мавритании посетит Алжир с официальным визитом

Нуакшот, 20 декабря. Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани официально посетит Алжир в конце следующей недели, сообщили источники арабского издания Al-Quds Al-Arabi. По их словам, визит продлится два дня.

В ходе встречи лидеры стран обсудят многие вопросы, включая ухудшение ситуации в Тунисе и в Ливии, а также проблемы диалога между Марокко и Алжиром. Президенты планируют подписать новые соглашения, чтобы расширить масштабы сотрудничества и обновить заключенные ранее договоренности.

В сентябре министр иностранных дел АНДР Рамтан Ламамра посетил Мавританию и передал Мухаммеду ульд аш-Шейху аль-Газуани от национального лидера Абдельмаджида Теббуна письмо с приглашением.

«Предстоящая встреча между президентами станет успешной, откроет перспективы как для двух стран, так и всего региона, поэтому необходима тщательная подготовка», — отмечал Рамтан Ламамра.

Визит Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани подтвердит сближение мавритано-алжирских отношений и продемонстрирует степень реакции Нуакшота на дипломатическую деятельность АНДР, которая расширилась после разрыва диалога с Марокко.

С момента прихода к власти в конце 2019 года президент стремился вывести из состояния зависимости мавританские отношения с Алжиром и с королевством. При таком условии Нуакшот смог бы развить сотрудничество с двумя соседними странами.

Кроме того, ожидаемый визит Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани в АНДР состоится через месяц после проведения первого заседания двустороннего комитета по безопасности между Мавританией и Алжиром, в результате которого решили контролировать границы и координировать действия правительств, в том числе и в вопросе перемещения граждан.

Еще договорились бороться с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и разведкой золота, нелегальной иммиграцией и контрабандой. Страны подписали меморандум о взаимопонимании и создали совместный комитет, чтобы развить сотрудничество в областях безопасности, культуры, экономики и кризисного управления в приграничных районах.

Обе стороны подчеркнули, что совместные действия поспособствуют превращению региона в экономический и социальный полюс, чего можно достичь только путем создания проектов развития, которые принесут пользу двум странам и позволят реализовать ожидания братских народов.

Мавритания и Алжир связаны сухопутной границей протяженностью около 460 км, где действуют многочисленные контрабандисты. В августе 2018 года государства открыли первый контрольно-пропускной пункт, чтобы увеличить торговый обмен, облегчить перемещение людей и усилить сотрудничество в области безопасности для борьбы с терроризмом. Новый пограничный переход позволил алжирским торговцам напрямую экспортировать товары в Мавританию.