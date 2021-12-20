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Госсекретарь латвийского МИД предложил Азербайджану сотрудничество в логистике

Экономика
Госсекретарь латвийского МИД предложил Азербайджану сотрудничество в логистике
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Рига, 20 декабря. Госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрис Пелшс назвал Азербайджан важным партнером Латвии и выдвинул предложение по развитию грузовых перевозок в страны Центральной Азии.

Рига могла бы стать транспортным узлом, который соединит Азию, страны черноморского региона и Северной Европы.

«У Латвии есть потенциал стать воротами на рынки Европейского союза для экспорта из Азербайджана. Соответственно, мы предлагаем азербайджанским предприятиям не только транспортировку товаров через наши порты, но и их хранение, переработку, а также возможности для дальнейшего распространения в Северной Европе», — цитирует Пелшса EADaily.

Он также отметил, что страны могут сотрудничать в сфере грузовых авиационных перевозок.

Правительство Латвии ищет возможные пути для решения экономических проблем, вызванных в том числе антироссийской политикой, объяснял доктор экономических наук Александр Гапоненко

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Все новости / Экономика / Госсекретарь латвийского МИД предложил Азербайджану сотрудничество в логистике
Латвия азербайджан грузоперевозки логистика пелшс
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