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Депутат Бутина предложила узаконить возможность отмены статуса иноагента

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 13:01
Политика
Депутат Бутина предложила узаконить возможность отмены статуса иноагента
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 декабря. Закон об иностранных агентах должен предполагать возможность отмены соответствующего статуса, заявила депутат Госдумы Мария Бутина.

По ее словам, в закон следует добавить предупреждение, что человек может быть признан иноагентом, пишет «Газета.Ru». Кроме того, должна быть предусмотрена процедура выхода из реестра, добавила депутат.

«То есть, если вы приняли решение не работать больше на иностранного заказчика, у вас должна быть четкая и ясная процедура выхода, это не пожизненный статус», — пояснила Бутина.

Как сообщалось ранее, комиссия Совета Федерации по невмешательству во внутренние дела России допустила внесение поправок в закон об иноагентах. Он может быть доработан по результатам анализа правоприменительной практики, отметили представители комиссии.

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госдума закон иноагенты бутина
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