Опция инжекторного двигателя поможет завести машину в любой мороз

Москва, 20 декабря. Педаль газа поможет завести мотор в любой мороз, а также в случае некоторых неполадок с автомобилем. Информация об этом есть в руководстве по эксплуатации транспортного средства, однако его не все читают.

Опцию инжекторного двигателя можно активировать при запуске. Для этого необходимо выжать педаль газа до конца, после чего стартером прокрутить силовой агрегат. При этом сразу отпускать педаль не следует — ее нужно ненадолго задержать. В этот момент контроллер фиксирует, что педаль полностью выжата.

В результате программа начинает отсекать горючее, что не дает форсункам функционировать. В двигательную систему поступает максимальный объем воздуха, вследствие этого топливо в них теперь не направляется. Такой метод дает возможность осуществить продувку цилиндров и просушить свечи, если в цилиндрах скопилось много горючего, объясняет «Слово и Дело».

Производители машин советуют российским водителям менять моторное масло один раз каждые 10–15 тысяч км пробега, и это почти в два раза чаще, чем в Европе.

Кандидат медицинских наук Андрей Демин предупредил, что функция подогрева сидений автомобиля предназначена для кратковременного использования. Включать ее лучше, пока водитель находится вне салона, цитирует его «Север-Пресс».