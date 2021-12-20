В Иране зафиксирован первый случай заражения штаммом «Омикрон»

Тегеран, 20 декабря. Иранское министерство здравоохранения подтвердило факт выявления первого в республике случая заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Сейчас под наблюдением находятся еще двое инфицированных с подозрением на него.

Соответствующее заявление сделано менее, чем через месяц после того, как вызывающий беспокойство вариант патогена был обнаружен в Африке. Характеризующийся повышенной заразностью штамм найден у иранца средних лет, недавно вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Iran announces first case of Omicron COVID variant https://t.co/woskvqaJfZ — Notinmynameuk (@Notinmynameuk1) December 20, 2021

К настоящему моменту в Иране всего зафиксированы 6 171 000 случаев инфицирования коронавирусом, 131 000 тыс. из которых окончилась летальным исходом. Это самые негативные показатели среди государств Ближнего Востока.

В последние месяцы темпы заболеваемости значительно снизились за счет вакцинации, которую прошли свыше 62% населения, или же более 53 миллионов человек. При этом еще в июле 2021 года данный показатель колебался вблизи отметки в семь миллионов граждан.

Помимо вакцин собственного производства, Тегеран активно использует российский препарат «Спутник V», китайский Sinopharm, британо-шведский AstraZeneca.

Omicron's threat gets more real, but Islamic Republic has reopened the country despite the dismal #COVID19 vaccination rate in Iran.

Less than 5% have received 3 doses of ineffective vaccines.

Graphs & more...#IranTruth https://t.co/7dFOQuOUnw — IranTrue (@iran_true) December 19, 2021

После обнаружения «Омикрона» иранские власти призвали вакцинированных как можно скорее получить третью дозу. Кроме того, научный комитет национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом призвал немедленно закрыть не менее чем на четыре недели места массовых собраний, таких как школы, театры и рестораны.

Данное развитие событий представляется маловероятным, так как жесткие санитарные ограничения не вводились в Иране даже в сложнейшие периоды эпидемии. В настоящий момент некоторые виды деятельности недоступны лишь для не прошедших вакцинацию, например, запрет на зарубежные поездки.