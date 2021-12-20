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В Иране зафиксирован первый случай заражения штаммом «Омикрон»

Весь мир
В Иране зафиксирован первый случай заражения штаммом «Омикрон»
Global Look Press  /  Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Тегеран, 20 декабря. Иранское министерство здравоохранения подтвердило факт выявления первого в республике случая заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Сейчас под наблюдением находятся еще двое инфицированных с подозрением на него.

Соответствующее заявление сделано менее, чем через месяц после того, как вызывающий беспокойство вариант патогена был обнаружен в Африке. Характеризующийся повышенной заразностью штамм найден у иранца средних лет, недавно вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

К настоящему моменту в Иране всего зафиксированы 6 171 000 случаев инфицирования коронавирусом, 131 000 тыс. из которых окончилась летальным исходом. Это самые негативные показатели среди государств Ближнего Востока.

В последние месяцы темпы заболеваемости значительно снизились за счет вакцинации, которую прошли свыше 62% населения, или же более 53 миллионов человек. При этом еще в июле 2021 года данный показатель колебался вблизи отметки в семь миллионов граждан.

Помимо вакцин собственного производства, Тегеран активно использует российский препарат «Спутник V», китайский Sinopharm, британо-шведский AstraZeneca.

После обнаружения «Омикрона» иранские власти призвали вакцинированных как можно скорее получить третью дозу. Кроме того, научный комитет национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом призвал немедленно закрыть не менее чем на четыре недели места массовых собраний, таких как школы, театры и рестораны.

Данное развитие событий представляется маловероятным, так как жесткие санитарные ограничения не вводились в Иране даже в сложнейшие периоды эпидемии. В настоящий момент некоторые виды деятельности недоступны лишь для не прошедших вакцинацию, например, запрет на зарубежные поездки.

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иран коронавирус омикрон
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