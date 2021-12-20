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Мишустин анонсировал появление новых сервисов на портале госуслуг в 2022 году

Общество
Мишустин анонсировал появление новых сервисов на портале госуслуг в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 20 декабря. Россиянам на портале госуслуг с 2022 года станут доступны еще более 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса.

Речь в первую очередь идет о детских пособиях, приеме налоговых деклараций и регистрации прав на недвижимость. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Можно будет оформить ряд пособий на детей, подать налоговые декларации по НДФЛ, зарегистрировать права на недвижимость, провести техосмотр техники, пройти аттестацию школьного учителя и получить бесплатное жилье», — добавили в пресс-службе кабмина.

С 2022 года жителей России ждет и еще одно изменение. Бумажные и пластиковые полисы ОМС в стране заменят на штрихкоды — вид уникальной последовательности символов в машиночитаемой форме.

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