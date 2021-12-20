Киев, 20 декабря. Украинская армия имеет «секретное оружие» для противостояния с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В эфире канала «Апостроф» Данилов заявил, что у украинцев есть «внутренний дух свободы и ответственности» за страну, который «помог» им в 2014 году в Донбассе. Он назвал его отдельным оружием, которое поможет Украине в войне с Россией.

«Хочу обратить внимание, что у нас есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания – это наш дух», — рассказал он.

Стоит отметить, что в последнее время западные и украинские СМИ заявляют о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину. Примечательно, что изначально в Киеве говорили об отсутствии каких-либо угроз на границе государства, но затем присоединились к тиражированию антироссийских фейков.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что РФ ни на кого не собирается нападать. Там заявили об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Киева. При этом сенатор Алексей Пушков отмечал, что именно НАТО ведет подготовку к военным действиям с Россией, передает телеканал «360».