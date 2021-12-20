Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 14:11
14:10
Политика
Эстония наращивает грузооборот с Белоруссией, несмотря на западные санкции
14:08
Весь мир
Президент ЦАР Туадера отказался от встречи с Макроном
14:07
Экономика
«Белэнерго» продолжит поставки электроэнергии на Украину в 2022 году
14:05
Происшествия
Петербурженку с сердечным приступом доставили в больницу Сыктывкара после посадки самолета
14:01
Происшествия
Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали за организацию несогласованного митинга
14:00
Экономика
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря
13:59
Весь мир
В Иране зафиксирован первый случай заражения штаммом «Омикрон»
13:51
Экономика
«Руспродсоюз» счел маловероятным рост цен на мандарины в России
13:51
Армия
TAGC: ударные возможности советских истребителей МиГ-23 загнали в тупик американские ВВС
13:51
Происшествия
Самолет рейса Новосибирск — Петербург экстренно сел из-за сердечного приступа пассажира
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Секретарь СНБО Данилов: у Украины есть «секретное оружие» для противостояния с Россией

Армия
Секретарь СНБО Данилов: у Украины есть «секретное оружие» для противостояния с Россией
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 20 декабря. Украинская армия имеет «секретное оружие» для противостояния с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В эфире канала «Апостроф» Данилов заявил, что у украинцев есть «внутренний дух свободы и ответственности» за страну, который «помог» им в 2014 году в Донбассе. Он назвал его отдельным оружием, которое поможет Украине в войне с Россией.

«Хочу обратить внимание, что у нас есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания – это наш дух», — рассказал он.

Стоит отметить, что в последнее время западные и украинские СМИ заявляют о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину. Примечательно, что изначально в Киеве говорили об отсутствии каких-либо угроз на границе государства, но затем присоединились к тиражированию антироссийских фейков.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что РФ ни на кого не собирается нападать. Там заявили об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Киева. При этом сенатор Алексей Пушков отмечал, что именно НАТО ведет подготовку к военным действиям с Россией, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Секретарь СНБО Данилов: у Украины есть «секретное оружие» для противостояния с Россией
украина россия снбо противостояние
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать