Представитель МИД Китая Лицзянь счел абсурдными слова Трампа об «убийце» Си Цзиньпине

Пекин, 20 декабря. Высказывание экс-президента США Дональда Трампа о «преступной деятельности» председателя КНР Си Цзиньпина лишено какого-либо смысла.

Такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Он заверил, что подобные утверждения подвергнутся осуждению со стороны общественности.

«Отдельные лицемерные политики, чтобы привлечь к себе внимание, делают подобные абсурдные и лишенные всякого смысла высказывания в погоне за дешевым эффектом», — сказал китайский дипломат.

Как сообщалось ранее, журналистка телеканала Fox в ходе беседы с Трампом назвала председателя КНР «убийцей», пишет НСН. Бывший американский лидер согласился с ее словами и добавил, что у них с Си Цзиньпином были хорошие отношения.