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Квиддич переименуют из-за «трансфобии» Джоан Роулинг

Общество
Квиддич переименуют из-за «трансфобии» Джоан Роулинг
jkrowling.com  /  J.K. ROWLING

 

Вы не поверите, но оказывается, существуют Американская ассоциация квиддича (USQ) и даже Высшая лига квиддича (MLQ). Это тот самый случай, когда выдуманный в фантастическом произведении вид спорта стал реальным. Но не все так просто. Из-за последних новостей об отношении автора вселенной Гарри Поттера, писательницы Джоан Роулинг к трансгендерным женщинам название вида спорта решили поменять. Об этом стало известно из сообщения на сайте USQ.

В оригинальном квиддиче, описанном в книгах Роулинг, участники летают на метлах и используют три мяча, которые летают сами по себе.

Адаптация данного игрового вида спорта к земным реалиям привела к тому, что матчи проходят на земле, а вместо метел люди берут специальные палки.

Первый официальный турнир по квиддичу прошел в реальной жизни в 2005 году. В колледже Миддлбери (Вермонт, США) Ксандер Маншель и Алекс Бенепе придумали правила в свободное от занятий время.

Бенепе позднее стал одним из сторонников переименования вида спорта.

«Я очень рад, что USQ и MLQ движутся в этом направлении. Подобные значительные перемены сопряжены с риском, но я долгое время был решительно настроен совершить этот шаг. Спорт нуждается в собственном пространстве без ограничений для потенциала развития, и смена названия имеет решающее значение», — объяснил он.

С этого момента квиддич в реальности будет называться по-другому. USQ и MLQ активно над этим работают. Вопрос был исследован довольно точно. Во время общения с юристами и экспертами проводится титаническая работа, и в течение следующих нескольких месяцев будут проведены опросы и появится новое название.

Интересно, что помимо вышеозначенной так называемой «трансфобии» Роулинг есть и другая причина — авторские права.

Квиддич переименуют из-за трансфобии Джоан Роулинг
ТАСС / Andreas Arnold / dpa
Название «квиддич» сегодня является торговой маркой компании Warner Bros. Именно она спродюсировала фильмы о Гарри Поттере. Новый спорт по этой причине трудно развивать. У организаторов возникли проблемы со спонсированием и трансляциями.

«Я считаю, что квиддич переживает переломный момент. Мы можем сохранить статус-кво и оставаться относительно немногочисленными, либо мы можем сделать большие шаги и реально продвинуть этот вид спорта вперед, в следующую фазу», — заявляет исполнительный директор USQ Мэри Кимбалл.

По словам Кимбалла, в планах лиг — трансляция матчей на телевидении, а также улучшение качества экипировки. А что если речь идет о создании реально летающих метел?

Ренейминг, по мнению представителей лиги, позволит им дистанцироваться от Джоан Роулинг.

Напомним, Роулинг в 2019 была обвинена в трансфобии. Совсем недавно писательницу снова обвинили после новых высказываний на ее странице в Twitter. После этого канал HBO Max отказался звать автора для участия в спецэпизоде в честь 20-летия кинофраншизы о Гарри Поттере.

«С точки зрения гендерного равенства и инклюзивности наш вид спорта заработал репутацию одной из самых прогрессивных спортивных дисциплин в мире, отчасти благодаря правилу максимального гендерного равенства, которое предусматривает, что в команде не может быть более четырех игроков одного пола на поле в одно и то же время. Обе организации [USQ и MLQ] считают необходимым поддерживать эту репутацию во всех аспектах своей деятельности», — сообщили представители Американской ассоциации квиддича.

Ранее сообщалось, что актер, сыгравший в фильме про Гарри Поттера Драко Малфоя, был госпитализирован после игры в менее активную игру — гольф.

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